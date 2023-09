Xiaomi aggiorna il suo mouse wireless con la terza generazione

Tra gli accessori che Xiaomi ci propone nel suo catalogo, i suoi mouse wireless godono sempre di una certa popolarità. il nuovo Mouse senza fili Xiaomi 3 È la terza generazione di mouse wireless sviluppata dal marchio ed è ora disponibile in Cina.

Quando si tratta di mouse wireless, le opzioni e le varietà che possiamo trovare sul mercato sono enormi. Per questo motivo, con questa nuova versione, Xiaomi vuole offrire un’alternativa economica che non lascia nulla al caso.

Il nuovo Xiaomi Wireless Mouse 3 presenta un design colorato e integra un nuovo sensore ottico con risoluzione di 1200 dpi. Il tuo corpo lo è Realizzato interamente in plastica, dal peso di 57 grammi.

Oltre ai pulsanti di navigazione standard, ha una rotella di scorrimento verticale. Questo completa la configurazione Due pulsanti laterali che possiamo configurare come desideriamo.

In termini di nostra comunicazione Il trasmettitore Bluetooth da 2,4 GHz ci consente di configurare fino a tre dispositivi contemporaneamente Dove possiamo utilizzare lo Xiaomi Wireless Mouse 3 e semplicemente spostando il pulsante Indietro selezionare il dispositivo desiderato. Sono tutti alimentati da una singola batteria AA.

Lo Xiaomi Wireless Mouse 3 è ora in vendita a un prezzo Il prezzo è di circa 12 euro Cambiare. Non sappiamo se prima o poi arriverà sul mercato, tuttavia non avremo problemi a importarlo da qualsiasi venditore affidabile così com’è AliExpress Dove è già in vendita a 23 euro.

