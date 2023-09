Cosa aspettarsi da Apple, il grande evento per conoscere iPhone 15, Apple Watch e altri dispositivi

Apple organizzerà un grande evento Wonderlust per presentare al mondo la nuova famiglia iPhone 15, i nuovi Apple Watch e altro ancora. (Manzana)

Manzana Sta finalizzando i dettagli del suo più grande lancio dell’anno tra le forti aspettative generate dall’evento omonimo MeravigliaIn un momento in cui milioni di utenti e specialisti in tutto il mondo attendono con impazienza la notizia della fondazione dell’azienda Steve Jobs.

Questo Evento Apple Può essere visualizzato sul sito dell’azienda tecnologica californiana e attraverso il suo canale ufficiale su YoutubeDove chi è interessato può impostare un promemoria per vederlo Vivi perfettamente E completamente gratuito. Inoltre, sarà disponibile a giocare tutte le volte che sarà necessario.

La presentazione avverrà, come di consueto, in ambito iconografico Parco delle mele A Cupertino, in California, il prossimo Martedì 12 settembreevento in cui la principale protagonista sarà la nuova linea di iPhone15.

Anche se questa non sarà l’unica novità di oggi vista il suo debutto Apple Watch serie 9Lui Apple Osservare Ultra 2 E il AirPods Max2.

Potrebbe interessarti: Evento Apple: una cronologia dei lanci più importanti di iPod, iPhone, Mac e altro ancora

Il cellulare Apple sarà annunciato il 12 settembre e non è ancora in vendita. (Unsplash)

Il cambiamento più importante che arriverà con la nuova ammiraglia di Apple è l’introduzione del porting USB C Piuttosto che storico Fulmine È sviluppato dal gigante della tecnologia.

Sebbene l’integrazione di questa tecnologia non sia stata avviata dall’azienda, è in corso il passaggio per conformarsi alle nuove normative. Subordinare Unione Europea Il che costringe i produttori a utilizzare lo stesso caricabatterie per tutti i dispositivi, basato sul connettore USB-C.

Immagine trapelata del connettore USB-C dell’iPhone 15

Uno dei punti più controversi sull’adozione del porto riguarda Velocità di download E basato su Trasferimento di file.

Le perdite indicano che solo Pro e Pro Max beneficeranno di velocità di trasferimento dati più elevate. Entrambi i modelli premium verranno forniti con “almeno” USB 3.2 Anche Fulmine 3Mentre supporterà gli iPhone 15 e 15 Plus base USB 2.0.

Anche i prossimi cellulari Apple avranno cavi colorati. (9to5Mac)

Apple porterà anche nuovi colori per le diverse versioni del dispositivo. Tra i toni rilevati ci sono i cosiddetti Titano grigio.

Secondo il portale 9to5Mac, questa nuova famiglia di dispositivi accoglierà due nuove colorazioni, grigio e blu scuro; Mentre ne vengono depositati due, ovvero l’oro e la porpora.

Inoltre non è improbabile che i cavi USB-C per i presunti nuovi caricabatterie siano colorati.

Caricabatterie colorati per iPhone

Tra i cambiamenti più importanti che si verificheranno nei modelli Pro e Pro Max c’è che arriveranno con bordi più sottili rispetto a qualsiasi telefono cellulare lanciato finora, con una cornice di Titanio E un prezzo potenzialmente più alto.

– iPhone 15 e iPhone 15 Pro utilizzeranno un pannello 6,1 pollici; Mentre le versioni Plus e Pro Max arriveranno con uno di essi 6,7 pollici. A partire da quest’anno, tutti e quattro i modelli dovrebbero includere un’isola dinamica.

– Potrebbe essere incluso un pulsante di azione multifunzione che verrebbe posizionato sul lato del dispositivo, in sostituzione del tasto del volume. Questo pulsante di azione sarà in grado di attivare e disattivare una serie di funzionalità di accessibilità. Dipartimento di controllo internocome VoiceOver o AssistiveTouch, attiva la scorciatoia Siriapri rapidamente la fotocamera, tra le altre cose.

È stato rivelato che alcune delle modifiche più significative su iPhone 15 Pro e Pro Max riguarderanno un telaio in titanio, cornici più sottili e un corpo in alluminio. (Reuters/Thomas Peter)

– Le versioni iPhone 15 e Plus utilizzeranno il chip A16 Bionic del 14 Pro/Pro Max, ma le versioni di fascia alta arriveranno con nuovi dispositivi. Il 15 Pro e Pro Max saranno una presentazione Chip A17 bionicosviluppato con un processo a 3 nm incentrato sul miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

– Arriverà il 15 Pro Batterie più grandiSi dice che nella fotocamera posteriore del Pro Max sia inclusa una lente periscopica.

– Secondo diverse fonti, Apple non prevede di produrre custodie in pelle per la linea ‌iPhone 15‌ e adotterà invece un materiale più rispettoso dell’ambiente.

Potrebbe interessarti: Cinque accessori per iPad che pochi conoscono e che sono molto utili

Non si sa molto dell’Apple Watch Ultra premium aggiornato, a parte il fatto che manterrà le sue dimensioni di 49 mm e verrà fornito con una nuova cassa in titanio scuro. (zona hardware)

Oltre all’iPhone 15, Apple svelerà probabilmente anche la sua ultima gamma di smartwatch. In questo caso saranno i modelli Watch Series 9 e Watch Ultra di seconda generazione ad essere presenti all’evento di presentazione.

Nel caso della Serie 9, la cosa più notevole sarà l’adozione del chip S9, basato su A15 bionico Per l’iPhone 13, ciò potrebbe consentire una maggiore efficienza e una migliore durata della batteria di questo dispositivo rispetto al suo predecessore

Lato Watch Ultra, la nuova versione manterrà le caratteristiche del modello già in commercio, ma verrà presentato anche con cassa in titanio nero.

AirPods Pro con custodia di ricarica dotata di porta USB-C. (Foto: Christoph Dernbach/DPA)

L’iPhone 15 non è l’unico dispositivo Apple in grado di integrare porte USB-C. Secondo le ultime rivelazioni, la società proprietaria della mela prestatrice ne rilascerà alcuni AirPods Pro Con una custodia di ricarica con questa tecnologia. Altre voci suggeriscono che potrebbe anche lanciare nuove cuffie più economiche, che costeranno $ 99.