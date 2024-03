Dopo essere diventata indipendente, Toys for Bob lavorerà nuovamente con Microsoft

Un mese fa era sorprendente I giocattoli di Bob Lui si separerà Activision Blizzard Voglio diventare un'azienda indipendente, ma questo non significa che tornerò a lavorare lì MicrosoftMa lo studio ha lasciato la porta aperta alla collaborazione e sembra aver appena dato i suoi frutti.

Lo studio californiano aveva trovato in Microsoft Un alleato per finanziare il tuo prossimo gioco. Lo sappiamo grazie ad una segnalazione di Windows centraleUna fonte ha riferito che il regista X-Box Swag è morto Confermerebbe l'alleanza con lo sviluppatore.

Secondo i dettagli, X-Box Avrebbe avuto un incontro in cui sarebbe stato interrogato su cosa sarebbe successo I giocattoli di Bob. bottino Avrebbe colto l'occasione per annunciare formalmente che era stato raggiunto un accordo per finanziare il prossimo progetto I giocattoli di Bob Come studio indipendente.

Non dimenticare di seguirci su Google News.

Quale sarà la prossima partita? I giocattoli di Bob?

[dailymotion title=”¡NADA ES EXCLUSIVO para PlayStation… excepto Bloodborne” image=”https://s1.dmcdn.net/v/Vtx1y1bybtSICPnK3/x240″ duration=”403″]x8udmd8[/dailymotion]

La cosa più interessante è che, sebbene non siano stati forniti dettagli sul prossimo progetto, bottino Stavo per affermare che sarebbe stato simile ai giochi che I giocattoli di Bob L'ho fatto in passato.

I giocattoli di Bob È uno studio con una storia che risale a 35 anni fa e ha sviluppato molti giochi, ma è noto soprattutto per essere uno dei principali studi che ha lavorato su Skylanderscosì come nei giochi nuovi o rifacimenti Crash Bandicoot E Spiro.

Nella sua dichiarazione di indipendenza… I giocattoli di Bob Ha chiarito che è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo del suo prossimo progetto, quindi una rivelazione è ancora lontana.

Il nuovo gioco Toys for Bob sarà finanziato da Microsoft

È importante ricordarlo, però I giocattoli di Bob divenne indipendente da Activision e Microsofti franchise per cui ha lavorato, come Crash Bandicoot, Skylanders e Spyroappartengono a Microsoft. Tenendo conto di quanto sopra, si potrebbe pensare che lo studio abbia formalizzato l'alleanza per poter lavorare su una nuova parte della serie.

Per saperne di più

Tuttavia, questo non è escluso I giocattoli di Bob Ha stretto questa alleanza per sviluppare un nuovo franchise, poiché si aspettava che il team fosse entusiasta dello sviluppo Nuove storie, nuovi personaggi e nuove esperienze di gioco.

Va notato che questa informazione non è ufficiale, perché non lo è I giocattoli di Bob NO Microsoft Hanno rilasciato un comunicato stampa sull'argomento.

Ti terremo informato.

Se te lo sei perso: Bob Games sta lavorando a un nuovo gioco Spiro?

Che tipo di progetto ti piacerebbe vedere? I giocattoli di Bob Sarà sviluppato con il supporto di Microsoft? Raccontacelo nei commenti o su Sedizione.

Puoi trovare altre notizie relative a Toys for Bob visitando questa pagina.

Video correlato

[dailymotion title=”Crash Team Rumble” image=”https://s2.dmcdn.net/v/V1qZF1aanZucSKvMu/x240″ duration=”403″]x8lxn7z[/dailymotion]

Rimani aggiornato con noi, su LEVEL UP.

Fontana

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / Sedizione /cavo / Google News / MSN / WhatsApp