Sindaco di Tarragona Ruben ViñuelesAccompagnato dal sottodelegato del Governo a Tarragona, Santiago CastigliaLunedì sono state aperte le strade ridisegnate Lopez Pelaez, Giuseppa Masanis E Maria Cristina. I pedoni hanno guadagnato più spazio grazie alle riforme finanziate dal Fondo monetario internazionale Piano Fondi per la ripresa, la trasformazione e la resilienza prossima generazione.

Con il ripristino è stato migliorato il marciapiede, è stata creata un’unica piattaforma rimuovendo i marciapiedi e sono state integrate aree verdi e posti a sedere “con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio e dotarlo di vivibilità”. Uno degli obiettivi del governo municipale è quello di migliorare lo spazio pubblico.

Prima del lavoro in strada López Belez E Giuseppa Masanis Servivano per accedere al parcheggio Saavedra. Ora, con il nuovo arredo urbano, le aree verdi e un nuovo marciapiede, la città ha un nuovo spazio, secondo il sindaco.

Per il momento continueranno a funzionare gli ingressi e le uscite ai parcheggi comunali e ai parcheggi privati. Ma dal 18 marzo accesso al parcheggio comunale Saavedra Catalunya Street sarà temporaneamente chiusa per un mese per lavori di miglioramento. Durante il blocco, la nuova tecnologia per le macchine di controllo degli accessi sarà installata nei parcheggi della Catalogna ma anche Giuseppa Masanis.

In questo modo parcheggio per gli utenti Saavedra Possono accedere solo dalla strada Giuseppa Masanis, posto Dove si trova anche Centro assistenza utenti Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.

I lavori eseguiti facevano parte del progetto Massimale di Tarragona fino al 2030 È stato finanziato con fondi prossima generazione Con un budget di spesa di 4.470.089,65 euro e un contributo a fondo perduto di 3.003.080,67 euro. Il progetto prevedeva anche l'acquisto di tre autobus alimentati a idrogeno, parcheggi in strada e Guglielmo Oliviero (Distretto Ospedaliero XXIII Gennaio), il pedoni Via Canellis, digitalizzazione dell'attività dei servizi di trasporto pubblico e ampliamento del park and ride Toruga.