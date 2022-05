I popoli indigeni in Costa Rica chiedono l’impegno del Pubblico Ministero

Nell’incontro con il Procuratore Generale Provvisorio, Warner Molina, e il Vice Procuratore Generale per gli Affari Indigeni, Ariana Cespedes, i rappresentanti indigeni hanno espresso le loro preoccupazioni e richieste in merito alle azioni discriminatorie e razziste dei vari organi giudiziari in merito all’attenzione, al trattamento e alla risoluzione di i casi di cui fanno parte.

Nel corso della riunione hanno consegnato diversi documenti e chiesto, in uno di essi, di fornire loro, entro un termine ragionevole, una dettagliata relazione sull’operato della Procura nelle cause legali o sui fatti descritti in allegato. documento.

Precisano che la suddetta relazione dovrebbe essere valutativa e non solo una descrizione di quanto è stato realizzato, ma anche una valutazione dei risultati, degli ostacoli e dei successi delle indagini svolte, nonché raccomandazioni di autocritica per il futuro.

Allo stesso modo, chiedono che le indagini pendenti o in corso a cui si fa riferimento siano condotte con assoluta imparzialità, diligenza e libere da razzismo e ogni altra discriminazione da parte della Procura.

Chiedono inoltre che l’Ufficio del Pubblico Ministero, in coordinamento con altri organi giudiziari, si rechi nelle terre indigene per ricevere denunce di fronte all’aggressione in corso e alle violazioni dei diritti umani contro le popolazioni indigene e in coordinamento con queste comunità.

Il quarto punto richiesto è che la Procura della Repubblica sviluppi alcune linee guida o manuali procedurali culturalmente appropriati per trattare i casi che coinvolgono popolazioni indigene e che questo strumento sia consultato.

In quinto luogo, chiede la creazione di canali di comunicazione adeguati, agili e tempestivi tra le due parti.

Secondo una dichiarazione dei partecipanti indigeni, le autorità hanno espresso l’impegno ad analizzare i documenti presentati e rispondere per iscritto.

