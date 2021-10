I prezzi dell’elettricità sono scesi domenica al livello più basso in quasi tre mesi | comp

Prezzo dell’elettricità nel mercato Il grossista (pool) crollerà domenica con una media di 79 euro Megawattora (MWh), 45,53 € in meno rispetto al sabato (124,53 €) E il prezzo più basso in quasi tre mesi.

In questo modo, il prezzo di questa domenica – giorno di attività è basso Economico e in cui la domanda di elettricità è inferiore alla pressione Prezzi bassi – è il più economico dal 1 agosto, prima Che l’aumento dei prezzi diventerà più grave.

Nonostante questa significativa riduzione, il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica Per questa domenica, moltiplica per cinque l’ultima domenica di ottobre 2020 (14,78 euro per megawattora). Per tutto il mese di ottobre è stata superata la barriera dei 200 Euro per MWh in 21 occasioni, che pone il prezzo medio mensile a 200,06 euro per megawattora, il più caro della storia, battendo il record settembre (189,9 euro per megawattora).

I prezzi del mercato all’ingrosso hanno un impatto diretto sul prezzo Organizzazione o PVPC, servita da quasi 11 milioni di consumatori In Spagna, funge da riferimento per 17 milioni di altri che assumono Offerto sul mercato libero.

A seconda della differenza di fuso orario, l’orario più costoso di questa domenica sarà tra 22:00 e 23:00, a 148 euro per MWh, il più economico tra 10:00 e 11:00, a 52,79 euro per MWh. La ragione degli alti prezzi che colpiscono la maggior parte dell’Europa è dovuta a, Tra gli altri fattori, l’aumento del costo del gas nei mercati International, che si usa nelle stazioni a ciclo combinato e che firma Il prezzo di mercato nella maggior parte delle ore, il prezzo aumenta

Diritti di emissione di anidride carbonica (CO2).