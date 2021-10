Portafoglio da 4.800 milioni di dollari riattivato in SHIBA INU dopo 6 mesi

SHIB è salito di un sorprendente 800% questo mese e ha raggiunto il massimo storico di $ 0,00008870.

Dopo un così alto livello, sembra che un investitore sulla linea con miliardi sia tornato. Solo criptovaluta Shiba Inu Coin (SHIB) Questa settimana è aumentato del 154%.Il suo prezzo è passato da 0,000028 USD a 0,000065 USD in meno di una settimana e ha persino raggiunto 0,000008870 USD. Questo guadagno fulmineo ha trasformato l’investitore in un miliardario e questa persona anonima è tornata in gioco mentre attivava il suo portafoglio.

Con lo Shiba Inu che fa trading a prezzi recordIl misterioso investitore che ha lasciato il suo conto inattivo per poco più di sei mesi è tornato. I dettagli del loro portafoglio crittografico rivelano che la loro prima transazione è stata nel 2018 quando 0,03 Ether è stato trasferito sul loro portafoglio. Da quel giorno, in tre anni sono state effettuate un totale di 70 transazioni, l’ultima nell’aprile di quest’anno, quando sono stati acquistati alcuni token Shiba Inu: SHIB.

Da allora, questo portafoglio è rimasto inattivo fino a mercoledì scorso, quando è stato trasferito 0.05 Ether su di esso. Al momento di questo accordo, SHIB era sulla buona strada per raggiungere un prezzo record di $ 0,000089. L’aumento del 154% del prezzo della criptovaluta ha trasformato il proprietario di questo portafoglio in un miliardario in pochi giorni, per un valore totale di 4,8 miliardi di dollari.

È interessante notare che questo investitore non ha liquidato alcuna partecipazione, nonostante abbia concluso 30 operazioni da quando ha riattivato il portafoglio all’inizio di questa settimana. Tutte queste transazioni erano per Ether, che va nel portafoglio, e l’Ether totale detenuto dal proprietario è di $ 3.177.

Dogecoin ha una capitalizzazione di mercato di 38,8 miliardi di dollari questa settimana e SHIB è riuscita a superare la criptovaluta preferita di Musk conquistando una capitalizzazione di mercato di 39 miliardi di dollari. Ciò significa che il misterioso titolare del portafoglio possiede più del 10% delle monete SHIB in circolazione e qualsiasi mossa significativa da parte sua per liquidare queste partecipazioni può influire negativamente sul valore della moneta.

Inoltre, mentre il proprietario del portafoglio ha miliardi, questo non deve tradursi in profitti reali. Per convertire le proprie monete SHIB in una valuta che può essere utilizzata quotidianamente, il titolare del portafoglio dovrà vendere e, per questo, molti acquirenti devono essere disposti ad acquistare la criptovaluta.

Il rapido rialzo dei prezzi su SHIB ha dato impulso anche alla criptovaluta Ethereum, che ieri ha toccato i 4.370$, registrando un guadagno mensile del 45%.