I principali trend di investimento per il 2023

Il panorama degli investimenti sta cambiando più rapidamente che mai. Le abitudini degli investitori sono a loro volta in continuo mutamento e i progressi tecnologici consentono di creare portafogli con una facilità inimmaginabile anche solo fino a qualche anno fa. Vediamo quali sono le principali tendenze nel settore degli investimenti.

Intelligenza artificiale

La rivoluzione tecnologica ha portato l’intelligenza artificiale, detta anche AI, dall’inglese artificial intelligence, al centro dell’attenzione, rendendo reale ciò che fino a poco tempo fa poteva essere solo immaginato. L’AI potrebbe diventare il settore trainante di questo secolo.

Aumento dei tassi di interesse

Nel tentativo di contenere l’inflazione, i tassi di interesse hanno raggiunto i livelli più alti dal 2007 e ulteriori rialzi potrebbero delinearsi all’orizzonte. Da sempre, i settori specifici dell’economia tendono a registrare buone prestazioni in un contesto di rialzo dei tassi. Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie, anche un lieve aumento dei tassi di interesse può tradursi in un considerevole aumento di entrate relative agli interessi, poiché vengono applicati tassi più elevati sui prestiti.

Anche le aziende con alta liquidità e un basso livello di indebitamento ne possono trarre vantaggio. Con l’aumento dei tassi di rendimento, queste società ottengono rendite più elevate sulle loro riserve di liquidità. Le imprese nel settore tech e sanitario sono in genere quelle con le maggiori riserve .

Metaverso

Il futuro di internet comprende mondi virtuali in cui le persone potranno interagire senza i confini dello spazio fisico. Secondo le stime degli analisti, questi ambienti virtuali potrebbero rappresentare una grande opportunità di investimento.

Grazie a una maggiore potenza di calcolo, a una connessione internet più veloce e ad altri progressi in campo tecnologico, le aziende informatiche stanno creando ecosistemi in cui le persone potranno fare acquisti, giocare, allenarsi e svolgere la maggior parte delle attività quotidiane in modo digitale. Facebook, per esempio, ha cambiato il suo nome in Meta e ha espresso la volontà di investire proprio nella costruzione del metaverso.

Web 3.0

Il Bitcoin e le altre criptovalute hanno rappresentato gli investimenti più dibattuti nel 2021, con forti oscillazioni dei prezzi in tutti i settori. I prezzi delle criptovalute si sono raffreddati nella prima parte dello scorso anno, ma sono ancora al centro dell’attenzione degli investitori. Data la grande attenzione rivolta alle criptovalute negli ultimi anni, molti investitori hanno espresso interesse verso investimenti correlati, in primis verso le aziende del web 3.0, tra cui le realtà coinvolte nella tecnologia blockchain, nella finanza decentralizzata, nel sopracitato metaverso e nell’intelligenza artificiale.

Investire nell’industria dei videogiochi e gambling online

L’industria dei videogiochi è un mercato in rapida espansione. A renderla così affascinante è il fatto di riunire cultura, intrattenimento e sviluppo tecnologico in un unico fiorente settore in cui operano quotidianamente molte persone in tutto il mondo. I nuovi dispositivi per videogiochi associato alle nuove tecnologie favoriranno una notevole crescita in termini di valore di mercato nei prossimi anni. Dai marchi che abbracciano il metaverso alla diminuzione del divario tra sport tradizionali ed e-sports, il 2022 è stato un trampolino di lancio per cambiamenti a lungo termine.

Una novità degli ultimi anni sono anche i casinò digitali. Nei casino online migliori sul mercato sono disponibili in versione live i classici giochi d’azzardo, dal poker e la roulette al blackjack, burraco e baccarat, e i gamer possono interagire dal vivo con veri sfidanti e croupier professionisti.

Investire nell’industria musicale

L’industria musicale si appresta a entrare in una nuova era d’oro, grazie alla tecnologia che sta letteralmente rivoluzionando il modo in cui gli utenti fruiscono della musica, dai concerti in realtà virtuale all’accesso in qualsiasi momento a qualsiasi brano. Un accesso più ampio alla larghezza di banda associato a una rapida innovazione ha permesso ad applicazioni musicali come Spotify e YouTube di ridefinire l’esperienza musicale.

Mercati delle materie prime

Dopo anni di rendimenti modesti, i prezzi delle materie prime sono aumentati nel 2021. Gli investitori hanno scommesso sul fatto che la ripresa delle economie avrebbe portato a un maggiore sviluppo del settore dell’edilizia nonché a un maggiore consumo alimentare ed energetico.

A partire dal 2022, l’attenzione per il mercato delle materie prime si è intensificata, soprattutto a causa delle turbolenze geopolitiche in Ucraina e Russia che hanno colpito materie prime fondamentali come il gas naturale, il grano e il petrolio. I prezzi di queste materie prime fondamentali hanno subito un’impennata senza precedenti a causa della limitazione delle forniture. L’aumento dei prezzi dell’agricoltura, del legname e dei metalli industriali e preziosi ha scatenato un dibattito sul fatto che le materie prime stiano attraversando un nuovo superciclo.

