I Rangers sperano che Corey Seager e Josh Jung siano pronti per il giorno di apertura

Si prevede che l'MVP Corey Seager e la terza base dell'All-Star Josh Jung saranno nella formazione del giorno di apertura dei Rangers giovedì, anche dopo che entrambi hanno giocato solo una partita nella Cactus League.

Arlington, Texas, Stati Uniti – Miglior giocatore del campionato mondiale Corey Seager e Terza base All-Star Si prevede che Josh Jung ne faccia parte allineare dai Texas Rangers il giovedì del giorno di apertura, anche dopo che ciascuno di loro ha giocato solo una partita in questa stagione. Lega dei cactus Prima che la squadra finisca il campo in Arizona.

Seager, che ha subito un intervento chirurgico per riparare a Ernia sportiva Se ne andò il 30 gennaio e Jung (Polpaccio sinistro) Tornano in formazione per una partita di esibizione nel parco di casa lunedì sera contro Boston. Ciò è accaduto due giorni dopo aver giocato contro i Rangers nella finale della Cactus League.

Lui DirettoreBruce Bochy Utilizzo Seager e Jung nell'ultima partita di riscaldamento martedì a mezzogiorno contro… calze rosse. I Rangers aprono la stagione regolare giovedì sera in casa contro i Chicago Cubs e Bochy spera che il suo lato sinistro del bullpen sia in buona salute.

“Questo è il piano”, ha detto Boushie. “Se tutto va bene, il giorno libero (mercoledì) arriva al momento giusto. Possono riposarsi un po' e prepararsi per la giornata di apertura.”

Seager ha affrontato un problema di ernia durante la postseason in viaggio verso il primo titolo della squadra. Serie mondiale Per i Rangers, anche se questo non ha influito sulla loro prestazione. La squadra sperava che il problema sarebbe stato risolto con il licenziamento prolungato, ma è stato sottoposto a un intervento chirurgico quando ciò non è accaduto.

Seager ha segnato .318 con sei fuoricampo, 12 RBI e 15 walk in 17 partite di postseason lo scorso anno. L'interbase ha segnato tre fuoricampo nelle World Series contro l'Arizona, incluso il pareggio nel nono per il primo della serie.

Young ha avuto fastidio al polpaccio mentre lanciava palloni a terra il 15 febbraio, pochi giorni prima del primo allenamento completo della squadra in Arizona. Ha avuto diverse battute dal vivo nelle partite della lega minore durante l'allenamento primaverile.