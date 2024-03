Domingo German rompe il silenzio sulla sua partenza dagli Yankees. Nega di avere problemi con l'alcol

Per la prima volta da quando ha lasciato New York, il lanciatore dominicano ha fornito la sua versione dei fatti sull'incidente in cui avrebbe causato danni allo spogliatoio della squadra.

Relazione Domingo tedesco con Yankees di New York Aveva punteggi alti, così come punteggi molto bassi. Mentre l'anno scorso, il tedesco è diventato il 24esimo lanciatore a lanciare una partita perfetta nella storia MLBEra anche la seconda volta che un incidente fuori campo gli costava la stagione.

Nell’agosto del 2023, sono scattati gli allarmi quando… yankee È stato annunciato che l'assassino dominicano era entrato volontariamente in un programma per affrontare i problemi di dipendenza dall'alcol, dopo un incidente Tedesco Ha causato il caos nel club della squadra, comportandosi in modo irregolare, come se “Sotto l'influenza dell'alcolSecondo quanto riferito all'epoca.

Ora, essendo un membro di Pirati di Pittsburgh E cercando un'opportunità per ritornarci Grandi campionati, Tedesco Parlò per la prima volta di quell’incidente, descrivendolo come “Giornata buia” nelle loro vite.

“Non ho bevuto niente quel giorno. Avevo bevuto qualche drink la sera prima, ma non ero incoerente (Il giorno dopo). Sapeva esattamente cosa stava facendo il giorno della partita. È stata una giornata buia per me. Non riuscivo a controllare i miei nervi“, cominciò a spiegare Tedesco Di Randy Miller di NJ.com.

Domingo tedesco. AP Photo/Godofredo A. Vasquez

“Bevo quando voglio, ma non ho problemi. “Posso stare un mese o due senza bere.”– ha aggiunto il domenicano.

Secondo Mugnaio, Tedesco Ha spiegato che la situazione che ha portato a questo incidente è iniziata il giorno prima, quando il dominicano aveva programmato una partenza e si è allontanato per fargli posto. Johnny Brito Per iniziare la partita, Germain doveva apparire in un ruolo di rilievo per cinque inning. Tuttavia, per fare spazio a Brito, gli Yankees retrocessero in Marinaccio al rum Dopo l'incontro, Germain ha ascoltato la musica e alcuni suoi compagni di squadra lo hanno invitato.irrispettabile“Data la situazione del lanciatore è stato retrocesso in Tripla A.

“Era una situazione davvero stupida. Nessuno mi ha detto che non stavo lanciando (la notte prima). Non sono stato informato. Non aveva niente a che fare con Ron Marinaccio. Mi dispiace non trattare i miei colleghi in questo modo. Non sto offendendo nessuno. Ecco perché mi sono arrabbiato. Pensavo che mi mancassero di rispetto, che mi stessero dipingendo sotto questa luceLui ha spiegato Tedesco. Marinaccio Dichiarò di non avere problemi con Quisqueyan e di non avere motivo di scusarsi.

La grande domanda qui è perché, allora Tedesco Dice di non avere problemi con l'alcol, quindi ha deciso di visitare un centro specializzato per la dipendenza. Risposta Tedesco Era semplice: se non lo avesse fatto, avrebbe perso i soldi del suo contratto.

“Sono andato perché gli Yankees non volevano pagarmi. Mi dissero che sarei rimasto lì per un mese. Mia moglie e la mia famiglia mi hanno incoraggiato ad andare. Mi hanno ricordato che avevo bisogno di soldi. La mia famiglia mi ha detto: “Lascerai qui sentendoti meglio e risparmiando il tuo stipendio”.“, ha annunciato TedescoIl quale ha anche spiegato che se non fosse andato in riabilitazione, allora… yankee Avrebbero trattenuto i restanti 870.000 dollari sul suo contratto da 2,6 milioni di dollari.