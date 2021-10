Processo per la morte di Emiliano Sala: condannato l’organizzatore del tour

Emiliano Sala è morto dopo la fine del suo trasferimento da Nantes a Cardiff (Immagine: Reuters)

A quasi due anni dalla morte dell’attaccante argentino Emiliano Sala, il processo al Cardiff Crown Court è arrivato alle sue fasi cruciali: David HendersonIl pilota che ha organizzato il volo che ha portato il calciatore dalla Francia al Regno Unito, condannato per negligenza.

Henderson, 67 anni, era Accusato di non aver seguito le norme di sicurezza Elementi chiave di un diagramma di trasporto del Piper Malibu monomotore N264DB che si è schiantato nel Canale della Manica con Sala a bordo di David Ibbotson.

giornale francese parigino Ho detto che Henderson Rischia una condanna a cinque anni di carcere La possibilità di impugnare questa decisione scade il 12 novembre. La decisione della giuria popolare che lo ha condannato era allora nota Più di sette ore di discussione. Henderson inoltre È detenuto per due anni a causa di procedimenti giudiziari relativi al trasporto di un passeggero senza permesso, che ha ammesso la sua colpevolezza.

Nei giorni scorsi il tribunale Ha avuto accesso ad alcune conversazioni confermato da Henderson non appena la scomparsa dell’aereo è stata resa nota la notte del 21 gennaio 2019. Ibbo si è schiantato a Malibù. È morto e il passeggero è stato ucciso. È un disastro completo. Ci sarà un’indagine., Invia ad un amico come rivelò il giornale all’epoca guardiano. “Apri un barattolo pieno di vermi. Stai molto calmo.”L’ultimo contatto di Henderson è stato con persone della sua cerchia ristretta. Ha inviato una nota all’ingegnere aeronautico: “Non dire una parola a nessuno”.

Un altro dei dati che è Si sono incontrati durante il processo Lo ha affermato Faye Kelly, CEO di Cool Flourish Ltd, la società proprietaria dell’aereo monomotore Piper Malibu. Quella società ha selezionato Henderson come operatore aereo nel 2015.chi doveva manutenere l’aeromobile. Secondo i media locali Galles onlineKelly ha dichiarato di aver inviato un’e-mail a Henderson sei mesi prima del tragico incidente per avvertire che Ibbotson non avrebbe dovuto avere il controllo del veicolo dopo che la società aveva ricevuto varie multe dall’Autorità per l’aviazione civile (CAA) per le infrazioni.

Dave Henderson, il pilota responsabile dell’organizzazione del volo di Emiliano Sala

Henderson si difese e, sebbene ammise di aver assunto Ibbotson per questo lavoro, Rivolto al responsabile dell’aereo: “Il pilota è sempre colui che garantisce la sicurezza del volo”. Il 6 febbraio di quell’annoe Una squadra salva un cadavere in un veicolo sottomarino Sono stati controllati a distanza da una nave: ore dopo è stato confermato che si trattava dei resti del calciatore 28enne. Il corpo di Abbotson non è stato trovato.

Il risultato recensito dal quotidiano Galles online L’aereo non è autorizzato a trasportare passeggeri commerciali, inoltre Ibbotson non aveva una licenza di pilota commerciale e non era idoneo a volare di notte. Sulla base di tutti questi fatti, il procuratore generale Martin Jodi QC ha dichiarato alla corte che Henderson era… Alla guida di una struttura “incompetente, priva di documenti, disonesta e crea rischi”Che ha violato molti regolamenti. L’avvocato Stephen Spence, responsabile della difesa dell’imputato, ha affermato che i difetti del suo cliente erano legati a un “problema cartaceo”.

Novità in sviluppo…

