ESCLUSIVO: Nel momento in cui Ruud ha capito di dover cambiare | Giro dell'ATP

ESCLUSIVO: Il momento in cui Rudd ha capito che aveva bisogno di fare un cambiamento

Intervista al norvegese, che martedì giocherà gli ottavi di finale a Miami

25 marzo 2024

Casper Ruud è n.8 nel ranking PIF ATP.

Di Andrew Eichenholz

Casper Ruud è stato una forza costante ai vertici dell'ATP Tour negli ultimi anni, ma ciò non significa che il norvegese abbia smesso di cercare di migliorare.

Il 25enne ha cambiato mentalità alla fine della stagione 2023 e questo ha dato i suoi frutti in vista del 2024. Ruud ha raggiunto il quarto round del Miami Open presentato da Itau e ora è 18-4 nell'anno. .

“In effetti, c'è stata una partita in particolare agli US Open in cui ho perso contro Zhang [Zhizhen]. È stata una partita dura, una partita da cinque set, ma mi sentivo come se avessi perso [porque] “Era un po' controllato, molto controllato, aveva molto controllo”, ha detto Rudd ad ATPTour.com. “Correvo in giro a difendere senza fare niente con la palla. Così mi sono seduto nello spogliatoio e ho pensato: 'Qualcosa deve cambiare, perché questa tendenza non sta andando nella giusta direzione.'

Un anno fa, Ruud raggiunse la finale degli US Open contro Carlos Alcaraz. È arrivato in due set non solo a diventare un campione del Grande Slam, ma anche a salire al numero 1 nella classifica PIF ATP.

L'umore con cui il norvegese lasciò Flushing Meadows l'anno scorso era diverso. L'ex numero due del mondo sapeva di non potersi permettere che i suoi avversari gli togliessero regolarmente la racchetta dalle mani. Chang ha fatto proprio questo agli US Open, e giocatori come Alcaraz e Jannik Sinner hanno usato le loro potenti abilità per raggiungere la vetta di questo sport. Oltre a ciò, il 2023 è stato negativo e lui è uscito dalla top ten.

“Devi sempre cercare di migliorare, altrimenti che senso ha giocare e allenarsi ogni giorno? Vuoi provare a migliorare. Ci sono ancora molte cose che posso migliorare nel mio gioco”, ha detto Ruud. “Voglio dire, naturalmente , ho un dritto migliore del mio tiro al volo.” Rovescio, quindi il mio rovescio avrà sempre bisogno di miglioramenti. È qualcosa su cui lavoro ogni settimana, ogni giorno. Voglio dire, non cambierà da un giorno all'altro. È lo scatto con cui mi sento meno a mio agio. va tutto bene”.

“Ma andando e tornando… ci sono molte cose che possono essere migliorate. Penso anche che la mia mobilità sia migliorata un po' negli ultimi tre, quattro, cinque mesi. Penso che mi sto muovendo un po' più velocemente e più agile su tutto il campo, quindi quando ti muovi meglio e sei in grado, ovviamente, anche mettere il tuo tipo di corporatura dietro più tiri aiuta.

Il dieci volte campione dell'ATP Tour era disposto a perdere qualche chilo prima dell'inizio della stagione. Rudd era sempre stato in forma, ma sentiva che c'era un'opportunità per ottenere guadagni marginali diventando un po' più magro e muovendosi un po' più velocemente.

“Potrebbe essere un decimo di secondo, o un ventesimo di secondo. La differenza potrebbe essere che potresti essere un po' in ritardo o un po' in anticipo. “Il tennis è un gioco di piccoli margini”, ha detto Ruud. “Sono non colpirò ogni dritto o rovescio della mia vita in modo completamente pulito davanti al corpo. ” Ma a volte devi compensare e manovrare un po' a quel punto. Ma se riesci a essere mezzo secondo più veloce da un lato all'altro, o anche solo un ventesimo o un decimo di secondo, questa potrebbe fare la differenza tra l'entrata e l'uscita di alcune palline.

“I margini in questo sport sono così piccoli. Ecco perché è essenziale essere sempre in buone condizioni fisiche.

Ruud ha spiegato che nel 2023 si è sentito “molto pesante in campo”. Non si è mosso così liberamente come avrebbe voluto e quest'anno ha sentito una netta differenza.

“Ho lavorato un po' sulla mia flessibilità e mobilità negli ultimi sei o sette mesi e sta funzionando bene. Ovviamente non sono il ragazzo più flessibile.” [en el ATP Tour]. “Ci sono ragazzi come Novak e altri che possono abbassarsi, fare spaccate e tirare”, ha detto Rudd. “Non sono lì, ma sto facendo del mio meglio per lavorare su questo e diventare un giocatore migliore a tutto tondo, quindi guardo i ragazzi che si muovono meglio. Ovviamente ci sono Novak, Carlos, Monfils, tutti questi ragazzi, che sono in grado di effettuare determinati tiri perché hanno flessibilità e anche forza negli angoli.

Pur rappresentando il suo paese all'inizio del nuovo anno, Ruud non ha perso un set nella Coppa United, dando il tono per un ritorno alla forma. Ruud ha perso un incontro ravvicinato contro Cameron Norrie nel terzo round degli Australian Open, ma si è ripreso raggiungendo la finale a Los Cabos e Acapulco.

“Penso che durante tutto l'anno ho acquisito sempre più fiducia in ogni vittoria che ho ottenuto”, ha detto Rudd. “La Coppa United è stata, in un certo senso, un buon e perfetto inizio della mia stagione. Beh, abbiamo perso un pareggio nei quarti di finale, ma è stata un'esperienza piacevole per noi. Ho vinto le mie tre partite di singolare e ho giocato molto bene”. buon tennis”.

“Dopo l’Australia sono tornato a casa, ho trascorso qualche settimana, poi sono andato in Messico dove ho fatto molto bene, e penso che raggiungere la finale ad Acapulco sia stato sicuramente un grande risultato che può sollevare il morale e dare il tono”. Capodanno.”

Solo un mese fa, Ruud è sceso al numero 12 del mondo, la sua posizione più bassa dal 2021. Ma la volontà di cambiare il suo gioco ha messo il norvegese in una buona posizione per invertire la rotta.

“Quest'anno è iniziato alla grande”, ha detto Rudd. “Quindi penso di essere in tendenza o di muovermi nella giusta direzione.”