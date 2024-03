Ohtani: “Non scommetto mai sul baseball o su nessun altro sport”

Lunedì, in un'intervista ai media, Shohei Ohtani ha confermato di non aver mai scommesso sul baseball o su qualsiasi altro sport.

LOS ANGELES – Lunedì, in un incontro con i media, Shuhei Otani Giocatore di punta Los Angeles Dodgers Ha sottolineato di non aver mai scommesso sul baseball o su qualsiasi altro sport, dopo lo scandalo scoppiato qualche giorno fa attorno al suo ex traduttore. Ibi MizuharaChe è stato espulso dal club con l'accusa di aver rubato al giocatore giapponese per coprire un debito di gioco milionario.

La star giapponese ha negato qualsiasi legame con il gioco d'azzardo e ha accusato il suo ex traduttore di mentire e di avergli rubato denaro. Evie

“Non ho mai scommesso sul baseball o su altri sport. Non sono mai andato in una casa di scommesse per scommettere su nessuno sport”, ha detto il giapponese.

“Sono qui per parlare. Sono rattristato e deluso da quello che è successo a qualcuno che amo e ammiro così tanto.”

Ohtani ha insistito sul fatto che il suo ex traduttore ha mentito e che non ha mai accettato di pagare i suoi debiti o di effettuare pagamenti per il ruolo di scommettitore. Ha spiegato che pochi giorni fa ha scoperto il suo comportamento e le sue azioni Mizuhara Ha aggiunto che sarà breve nelle sue dichiarazioni riguardo alla situazione.

“Ibi rubava soldi dal mio conto e diceva bugie”, ha detto Ohtani, ringraziando anche la stampa per la pazienza dimostrata nell'attesa di chiarimenti da parte sua in un processo che all'inizio è stato difficile da attuare, come ha detto. Della stagione della Major League.

Ha ribadito: “È stata una settimana difficile. Sono rattristato e scioccato nell'apprendere che qualcuno di cui mi fido ha fatto questo. È difficile esprimere a parole quello che sento adesso. Sono completamente sotto shock”.

La Major League Baseball ha annunciato venerdì scorso di aver aperto un'indagine ufficiale sulla questione che riguarda la stella dei Dodgers e il suo ex interprete, Ibei Mizuhara.

Lo dicono le fonti esp Si prevede che la MLB richieda interviste a tutte le parti coinvolte, inclusi Ohtani e Mizuhara, anche se i funzionari non avranno modo di costringere Mizuhara a collaborare poiché non lavora più nel baseball.