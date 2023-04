L’Argentina ha battuto il Perù e si è qualificata per i playoff

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

L’Argentina ha sconfitto il Perù 2-1 e si è qualificata per le qualificazioni alla Billy Jean King Cup. Associazione tennistica argentina

Nella quarta giornata del Gruppo A Americas 2023 con la Billie Jean King Cup, L’Argentina ha sconfitto il Perù 2-1. In questo modo, quelli guidati da Mercedez Paz hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva e si sono qualificati per i playoff della competizione.

Nonostante debba ancora giocare una partita (contro la Colombia), l’Albiceleste si qualifica al turno successivo Grazie alle precedenti vittorie su Guatemala, Cile e Bolivia, tutte per 3-0.

La classifica, con l’Argentina in testa e già testa di serie, la Colombia seconda (3V e 0P) e il Cile terzo (2V e 1P). In fondo alla classifica e ora senza possibilità c’erano Perù (1V e 3D), Bolivia e Guatemala (entrambi con 0V e 3D).

Argentina – Perù 2-1:

singolare 1: [PER] Lucciana Perez Alarcon to [ARG] Martina Capuro Taborda (n. 375) 7-5 6-1.

singolare 2: [ARG] Julia Riera (n. 252), anche [PER] Romina Kono (n. 648) 6-0, 6-0.

Doppio: [ARG] Julia Riera / Guillermina di Naya [PER] Luciana Perez Alarcon / Anastasia Yamachkina 6-4 6-4.

da qui L’Argentina giocherà, per il terzo anno consecutivo, le qualificazioni (11 e 12 novembre) per un posto nelle qualificazioni 2024 per la Billie Jean King Cup. Nell’edizione 2022 la nazionale argentina ha perso 3-1 contro il Brasile a Tucuman, mentre nel 2021 ha perso 3-2 contro il Kazakistan a Cordoba.

I restanti incroci del primo gruppo della regione americana, di giorno:

sabato 15: argentina vs. Colombia/Perù vs. Guatemala/Bolivia vs. peperoncino