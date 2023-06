Come si è comportato Edison Flores nei suoi precedenti passi negli Stati Uniti

ESPN. comLettura: 3 minuti.

University Sports Edison Flores è stato reintegrato. Università dello sport

University Athletic ha completato il tanto atteso ritorno di Edison Flores, Che torna dopo sette anni nel club che ama e pensa a fare la storia nel Clausura e nel centenario della scolaresca.

Il contratto di un anno e mezzo che unirà Flores a “U” fino alla fine del 2024 sarà la terza tappa del club Origas, che Questa volta punterà al tanto atteso e fantomatico titolo nazionale con la maglia crema.

Ed è che Edison Flores, a differenza di altre creme lucide ultimamente, Non è ancora riuscito a diventare campione nazionale con Universitarioma sì per darsi un’apertura prima di tornare indietro.

La prima fase di Ears in “U” è iniziata nel 2011 Quando Edison, insieme ad Andy Polo, sono stati promossi in prima squadra dopo essere stati i migliori giocatori dell’Under 17 del Perù alla Copa América in Ecuador. La Bicolor è caduta al primo turno, ma entrambi i giocatori dell’Universitario sono stati personaggi e capocannonieri con 3 gol ciascuno.

Polo e Flores sono apparsi subito dopo con la maglia color crema e sono stati fondamentali per il titolo “U” nel primo torneo Copa Libertadores Under 20 della storia. Al Araijas non ha segnato gol, ma ciò non gli ha impedito di essere il miglior giocatore del torneo.

Con un’altra situazione già, Chemo del Solar ha dato a Polo e Flores più tiri in prima divisione, che sono stati fondamentali per l’Universitario per raggiungere i quarti di finale della Copa Sudamericana quell’anno.

La crisi economica di Yu ha fatto sì che diversi personaggi abbandonassero la nave per la stagione 2012, con cui Flores e Polo divennero i principali volti studenteschi di quella campagna. Alla fine, Orejas non ha finito l’anno con la crema da quando è stato trasferito al Villarreal per giocare nella loro sottosquadra.

Quasi due anni dopo, L’Universitario ha raggiunto un accordo con il club spagnolo per riportarlo per la prima volta. Con Orejas in buona forma, il Chemo del Solar è stato il campione dell’Apertura 2014, ma alla fine è rimasto a mani vuote dalla fine dopo aver perso 2-1 in casa contro Leon de Huanuco e successivamente perso la partita decisiva. Duello contro Juan Aurich.

“U” ha smesso di essere protagonista nel secondo semestre del 2014 e in gran parte nel 2015, ed ecco perché Edison Flores contava a malapena per il nuovo arrivato Ricardo Gareca nella nazionale peruviana. Tutto è cambiato nel 2016 quando l’Universitario è riuscito a firmare e ha vinto il primo torneo con assoluta superiorità e per mano del quartetto composto da Raul Ruidíaz, Edison Flores, Andy Polo e Diego Guastavino.

Al Araijas ha raggiunto la posizione generale con 8 gol e 9 assist, quindi ora Garica lo ha considerato migliore e ha vinto il titolo con la nazionale nella Copa America Centenario. La sua forma impressionante gli è valsa l’acquisto da parte di Danes Aalborg e la partecipazione agli agonizzanti viaggi che alla fine della stagione sono costati a “U” il titolo. Senza Ruidias (ceduto al Morelia) o Flores, la squadra di Roberto Challe ha abbassato l’asticella al Clausura ed è stata eliminata nelle semifinali delle qualificazioni al titolo nazionale da Melgar.

sette anni dopo, Edison Flores torna nel suo amato club puntando alla gloria questa volta con la sua maglia color crema. Arriva senza troppi tiri dall’atlante, ma se gli Ears mostrano qualcosa, è che è sempre stato rinforzato nella “U” e avrà almeno due possibilità – quest’anno 2023 e il centenario del club – per raggiungere la 27a stella che ha brama.