Denver è tornata dal manicomio

C.Omo Alice nel paese delle meraviglieE Leonardo Dicaprio In ‘Origine‘ Anche Batman in uno degli incubi spaventapasseri oscillare tra Bruce Wayne e il Il Cavaliere Oscuro. qualificatori Miami Heat Era un continuum Prova mentale, una pratica frequente di distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è. E L’ultimo capitolo non farà eccezione.

Era la quinta e ultima partita della finale Un inizio altrettanto confuso. È finito a Denver Hanno perso quattro dei loro primi sei possedimenti contro un po’ di calore che si restringeva mentre faceva lui cortile della palla. più forte che mai. brutto passaggio da Jamal Murrayrubare e compagno di transizione Bam Adebayo Hanno suonato gli allarmi al primo spettacolo. Ma anche Miami ha iniziato a correre, tirando tre volte nel primo scambio e accelerando di molto il procedimento.

Con l’irregolare inizio delle feste, I Nuggets hanno scelto di trovare il miglior psichiatra permettere Nikola Jokic Chiedi i tuoi pensieri. Centro avviato, razionale come al solito Trova i tuoi amici con evidente facilità Anche l’aggiunta di punteggi di ciò che indicano le statistiche può aiutare. Ma i fallimenti del trio, di cui i Nuggets non si sono mai offesi, hanno dato a Miami un motivo per mettere il gioco dove lo volevano dalla loro mano. Adebayo e Strus In coppia e non versi liberi.

Il grado di follia del primo quarto si può riassumere nei due minuti giocati DeAndre Jordan, ha positività di massa e parziale. o dentro Michael Porter jrspesso un capocannoniere vertiginoso in cui ha brillato la tua festa è finita Serietà nel finale con attività eccessiva sulla ribattuta e attaccando il paint (una tripla nel primo periodo).

La prima parte era sigillata con lo stesso segno, con le due teste mozzate l’una dall’altra, e con la punta Un omaggio ad alcuni Hits che si preoccupano solo dei pochi che dirigono il loro destino Le mani di Denver erano legate. Miami ha continuato a lanciare colpi meno disapprovati, ma con Kyle Lowry Ispirato e il suo calcio di punizione è andato sette volte in una pausa migliore che mai.

Ma riguardo al divano La scarsa selezione di locali sta iniziando a pesare su quelli del sud della Florida. Jokic ha iniziato a punire tutte le proprietà in cui è stato stabilito uno a uno, e Miami è finita chiusa nella gabbia del suo delirioper sopravvivere agli attacchi di logica imposti da Denver.

Un primo possesso nell’ultimo quarto porta in vantaggio i locali, a loro agio nel fango, Hanno soppesato i loro pochi momenti di lucidità per scendere a MiamiSembra per l’ultima volta. Fu allora, a quattro minuti dalla fine e con i Nuggets in vantaggio di sette punti quando Apparve il manicomio “Cabo”.. fino a quel momento, Jimmy Butler ha segnato 8 punti e tirato 2/12 dal campoQuattro beni dopo erano il suo guardaroba 19 punti grazie a due triple, tre tiri liberi e una squalifica che ha perso tutte le finali. anche uno.

Questa storia era già stata vista prima, ma davanti a lei non era così Denver, che non aveva nemmeno bisogno di una pausa per pensare, ha spinto MPJ fuori pista A causa dell’emorragia difensiva che W.S Chiudi la partita con la scrivania di Bruce Brown e Kentavious Caldwell Pope su entrambi i lati. Riescono a domare Madness guardandolo negli occhi per vincere il primo anello della loro storia.

E in cima alla celebrazione, nel momento solitamente pieno di lacrime dell’abbraccio del rivale, Nikola Jokic camminava lentamente. Rilassati perché questa volta non hanno potuto spingere la loro pazienza al limite come l’anno scorso è andato contro di loro Stato d’oro. Ha incontrato i suoi feroci avversari Come qualcuno che manda sconosciuti a una festa con protocollo. Infine, i microfoni di Lisa Salters (ESPN) per immortalare il momento: “Lavoro finito, possiamo tornare a casa“.