Premier League 2023: Pep Guardiola prende una decisione: altri due anni al City e addio Manchester

Pep Guardiola ha la ferma intenzione di lasciare il Manchester City entro due anniquando il tuo contratto scade. Questo è Informazioni pubblicate dal media britannico “The Guardian” Questo pone il futuro a medio termine dell’allenatore spagnolo più lontano dal suo attuale club. L’allenatore, che aveva appena portato il City al Triplete, ha quasi deciso Partirà nell’estate del 2025 Il suo mandato scadrà dopo nove anni.

Firmato dall’allenatore A Nuovo contratto con il club “Citizen” a novembre, una decisione che ha sollevato dubbi sul fatto che sarebbe finito per farlo. Anche quelli a lui vicini non erano sicuri di cosa sarebbe successo. Quando Guardiola è arrivato al City nell’estate del 2016, c’era una forte aspettativa Egli non può prolungare il suo soggiorno per più di tre anni che poi acconsentì. Tuttavia, tutto indica che lascerà il suo attuale club dopo nove stagioni.

prima della città, Guardiola ha allenato Barcellona e Bayern Monaco. All’epoca si pensava che dopo l’allenamento in Inghilterra lo avrebbe voluto Gestione di un club in Italia Raggiungere l’ambizione di prendere posto nei quattro maggiori campionati. Tuttavia, con questa decisione che Tutto indica che durerà altri due anni a Manchester Resta inteso che Guardiola ha cambiato il suo modo di pensare. Un’opzione potrebbe essere l’allenamento di squadra.

Pep si fida del rinnovo di Gundogan

Pensando alla nuova stagione alla guida del City, Guardiola spera di ottenere Gundogan. Il giocatore dovrebbe firmare il nuovo contratto per un anno, con la possibilità di rinnovarlo per un altro anno. Si prevede che durante questa settimana ci saranno trattative tra il nazionale tedesco e il consiglio di amministrazione del club.

Comandante cittadino, che compirà 33 anni a ottobre, Sta valutando un’offerta del Barcellona, ​​che gli offrirebbe tre anni dal contratto. Anche C’è interesse dall’Arabia Saudita Nel centrocampista il cui contratto scade questo mese.