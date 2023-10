I rapporti con l’Unione Europea e il dialogo nazionale hanno visto una settimana in Etiopia

Martedì scorso il ministro delle Finanze etiope Ahmed Shide e il commissario dell’Unione Europea per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen hanno discusso le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale.

Shade ha informato il commissario europeo sull’attuale situazione sociale, economica e politica del paese africano e sui passi concreti verso il consolidamento della pace e gli sforzi di ricostruzione e ripresa.

Da parte sua, Urpilainen ha espresso il suo impegno a rafforzare la cooperazione con il governo etiope, e ha sottolineato la disponibilità dell’Unione europea a lanciare oggi il programma indicativo pluriennale (2024-2027) a sostegno degli enti locali.

Questo programma da 650 milioni di euro darà priorità alla crescita verde, allo sviluppo umano inclusivo, alla governance e alla costruzione della pace. Urpilainen ha sottolineato che la cooperazione in questi settori vitali deve essere accompagnata da un dialogo politico attivo con il governo.

Secondo il dossier nazionale, le due parti hanno anche scambiato opinioni sulle modalità di cooperazione per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra l’Etiopia e l’Unione europea, compreso il ripristino del metodo di sostegno al bilancio.

L’inviata speciale per il Corno d’Africa, Annette Weber, ha parlato con il vice primo ministro e capo degli affari esteri Demeke Mekonen.

Mercoledì scorso, durante una visita di cortesia a Mekonnen, Weber ha elogiato i fruttuosi impegni con il governo di Addis Abeba negli ultimi anni, che a suo avviso hanno contribuito a ripristinare le relazioni bilaterali.

Da parte sua, Mekonnen ha dichiarato che l’Etiopia presta particolare attenzione alle sue relazioni con l’Unione Europea e ha ribadito l’impegno del governo a rinnovare la cooperazione e ad affrontare le questioni in sospeso attraverso il dialogo.

Lui ha sottolineato che l’implementazione di meccanismi nazionali come il dialogo nazionale e la giustizia di transizione sono nuovi punti di partenza che promettono di affrontare i problemi fondamentali del paese.

Entrambi i processi derivano dall’accordo di pace di Pretoria firmato lo scorso novembre in Sud Africa, che ha posto fine al conflitto tra il governo e il Fronte popolare di liberazione del Tigray, mediato dall’Unione africana.

Un altro momento saliente della settimana è stata la Commissione nazionale etiope per il dialogo (ENDC) che ha individuato i partecipanti in cinque stati regionali e due amministrazioni municipali con l’obiettivo di un processo più inclusivo.

Il commissario capo dell’ENDC, Mesfin Araya, ha spiegato che si stanno svolgendo colloqui con diversi settori della società fino a quando non si raggiungeranno tutti e nove gli Stati in preparazione al dialogo previsto per il prossimo anno.

Araya ha sottolineato i precedenti incontri tenuti martedì con il primo ministro Abiy Ahmed e alti funzionari governativi per presentare lo stato attuale del lavoro del comitato. Il governo ha espresso il proprio impegno ad attuare il consenso raggiunto al termine del dialogo nazionale.

Riguardo a questo incontro, Ahmed ha scritto sul suo account sul social network X, ex Twitter, che il dialogo nazionale promette di essere una pietra miliare importante negli sforzi collettivi per raggiungere un’intesa su questioni controverse.

La Proclamazione n. 1265/2021 conferisce all’autorità poteri che includono la definizione di procedure di lavoro per il processo di dialogo nazionale, la selezione dei partecipanti e l’identificazione delle differenze tra leader politici e opinion leader, nonché tra settori della società.

Ciò avviene conducendo studi, organizzando consultazioni pubbliche o utilizzando mezzi alternativi. Ha inoltre il compito di definire l’agenda del dialogo nazionale e di facilitarne il processo.

RO/NMR