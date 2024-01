I soldi che Gabriel Jesus avrebbe potuto perdere sulle skin CS2 dopo essere stato bannato per aver barato

AI calciatori, anche se spesso tendiamo a renderli troppo mitici e idealisti, sono pur sempre persone comuni come tutti noi. Escono con gli amici, giocano ai videogiochi e generalmente sono più competitivi della persona media.

Questo potrebbe essere il motivo L'attaccante dell'Arsenal Gabriel Jesus avrebbe potuto barare mentre giocava a Counter-Strike 2. Non è stato ancora confermato se il ban del suo account sia dovuto ad un errore VAC (Valve Anti Cheat), ma per ora il giocatore non potrà accedere al gioco come prima.

Gabriel Jesus perde $ 38.000 sulla pelle

E una delle cose più importanti di CS2 è che le skin possono valere denaro. Gli aspetti delle armi che possono stupire e permetterci di avere un arsenale di nostro gradimento possono valere migliaia di euro.

Questo è il costo totale delle skin che Gabriel Jesus ha nel gioco. Secondo Dexerto, l'importo raggiungerà i 38.000 dollari.che ora sarebbe andato perso a causa del ban dell'account dell'attaccante del Rio per frode.

Tuttavia, la lotta per evitare questo assedio è già iniziata. L'ex giocatore del Manchester City, tra gli altri, aveva provato a contattare Valve tramite il suo account Xavvertendo che il VAC aveva fallito nel suo caso, portandolo al suo ingiusto divieto.