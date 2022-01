I Toronto Raptors fanno rifornimento grazie a Fred Vanfleet

I Toronto Raptors hanno battuto i San Antonio Spurs 129-104, che non sono riusciti a contenere una serie di vittorie consecutive Fred Vanfleet Con un franchising canadese. L’accompagnamento termina con 33 punti e 7 assist A guidare la clamorosa vittoria che mette la franchigia di Toronto con 17 vittorie e 17 sconfitteQuesta è la prima volta che raggiungono il 50% dal 13 novembre.

VanVleet ora colleziona tre partite su trenta partite e incarna il miglioramento dei canadesi, noni nella classifica orientale Dopo aver vinto 8 delle ultime 10 partite. Pascal Siakam, con 18 punti, 12 rimbalzi e 5 assistÈ stato anche un fattore importante nella vittoria.

Contro un Tottenham depresso, i Raptors hanno sfruttato un secondo quarto devastante per staccare l’avversario (38-24) e condurre nel primo tempo con un vantaggio di 68-53. La squadra di Gregg Popovich ha commesso 20 giri ed è stata caricata Grandi perdite sono Walker, Murray o McDermott.

Nonostante il pestaggio, il veterano allenatore del San Antonio ha evidenziato il ruolo di Jacob Buettel, autore di 19 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, e anche lo sviluppo più vistoso Devin Fassel, autore di 15 lotti.

Fino a sette giocatori dei Raptors hanno chiuso in doppia cifra in una partita che ha poca storia ma molti punti positivi per i canadesi. nuovo Scotty Barnes Ha contribuito alla vittoria con 11 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

