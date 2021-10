I tuoi ricordi, da Google Foto a Chrome, ma solo su PC

Se utilizzi Google Foto, probabilmente conosci già la funzione “I tuoi ricordi”, e non solo quelle in cui compaiono le foto “di un giorno come oggi, o un anno fa – o due, o tre… -” , ma una foto totalizzante, Ma il suo scopo è lo stesso: mostrarvi alcune delle vostre foto storiche per… beh, chissà cosa: per rallegrarvi la giornata, per risvegliare in voi un po’ di nostalgia… e altro ancora probabilmente in modo da fare clic e perdere tempo a rivedere i tuoi ricordi-Ecco perché sono tuoi.

Bene, guarda i dati, perché se non troppo tempo fa Google ha integrato i tuoi “Ricordi” in Android tramite aggeggio, ora vuoi fare Stessa cosa in Chrome stesso, nel mezzo della pagina Nuova scheda. L’invenzione è stata scoperta come al solito in Storia di Chrome Inoltre, come al solito, è una funzione che impiegherà del tempo a comparire nella versione stabile del browser per PC per tutti, anche se sembra più vicina di altre a cui di solito echeggiamo di tanto in tanto.

In altre parole, l'”opzione nascosta” di I tuoi ricordi da Google Foto in Chrome Si trova già nella versione stabile di Chrome per sistemi Linux, Mac e Windows, ma non ha senso attivarlo perché non funziona. Questo è il motivo per cui non ti diciamo come farlo, a differenza di Funzioni interessanti possono essere testate ora E li raccogliamo regolarmente. Ora funziona solo nella versione Canary di Chrome, che sconsigliamo di utilizzare in quanto non è per ambienti di produzione.

La domanda ora è: saresti interessato ad avere i tuoi ricordi sulla prima pagina di Chrome quando la funzione è attivata nel browser? Perché molto probabilmente può essere disabilitato… Grazie a Dio, se vuoi che ti dica la verità. Non uso Chrome, ma farlo sembra essere l’idea peggiore per ottenere selfie là fuori, quando uso il browser, sostanzialmente per lavoro. Certo, il mio caso non è il caso di tutti.

Per l’utente medio di app e servizi Google, potrebbe rivelarsi una funzionalità preziosa; E potrebbe anche essere per Google stesso, dato che La fine dello spazio di archiviazione illimitato gratuito Potrebbe aver avuto un certo impatto sulla sua base di utenti e gettare nostalgia è una buona strategia per ricordare che Google Foto esiste ancora e che – se non fosse per i rischi per la privacy dei brevetti coinvolti, anche se aggiungerei questo – è un servizio di prim’ordine.