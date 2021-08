Iker Casillas dorme davanti alla bellezza di Sarah Carbonero

Sono passati alcuni mesi da allora Sarah Carbonero e Iker Casillas Decidono di separarsi, ma continuano comunque ad avere un rapporto amichevole e cordiale. Li abbiamo visti festeggiare i compleanni insieme e abbiamo anche visto come vanno d’accordo durante social networksL’ex calciatore non ha smesso di fare i complimenti a sua moglie per cinque anni.

attualmente, Sarah Carbonero è entusiasta della cantante Kiki Moriente, Con la quale è ricomparso in pubblico nelle ultime ore. Non sappiamo nulla della vita amorosa di Iker Casillas. Quello che sappiamo è che Felice chiamante felice E lei gli sembra ancora “molto carina” nonostante il risultato.

amore e rispetto

Venerdì la giornalista ha pubblicato alcune foto in spiaggia tramite il suo account su Instagram, e la squadra del Real Madrid, del Porto e dell’ex squadra spagnola non hanno esitato a lodare la grande bellezza della sua ex moglie: “Molto bello”, Scatole appese in un post con Più di 156000 Mi piace.

La reazione di Ecker si è accumulata Oltre 470 mi piace e fino a 20 persone hanno risposto, sebbene una di loro non fosse Sarah Carbonero: “Sei un esempio atletico e ora come un uomo. I tuoi figli sono ottimi giudici con i loro genitori” NS “Vorrei più persone come te. Amore e rispetto, faremo molto meglio”, Alcune delle risposte che ha ricevuto erano il commento di Ecker.