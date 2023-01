Il 50% degli imprenditori spagnoli mostra preoccupazione per la crisi energetica

Gli uomini d’affari spagnoli continuano a mostrare preoccupazione per l’incertezza e l’instabilità che definiscono il momento presente.

Nello specifico, il rapporto “Crescere di fronte alle avversità” Elaborato dal Club Excellence in Management, in cui si afferma che l’aspetto che preoccupa maggiormente i partecipanti, con un tasso del 48%, è la crisi energetica, e in secondo luogo, con il 41%, l’inflazione e i tassi di interesse . Il rapporto si propone di fornire un quadro globale sulla situazione economica e commerciale del nostro Paese e di identificare le principali questioni che influenzeranno il contesto imprenditoriale nel breve e medio termine.

Allo stesso modo, l’instabilità politica è il terzo fattore di preoccupazione per il 36% dei 500 rappresentanti dell’ambiente manageriale e di leadership intervistati, seguito da problemi ambientali e cambiamento climatico (21%), mancanza di profili di qualificazione necessari (20%) e mancanza di investimenti nella ricerca industrie e sviluppo (12%).

prospettiva negativa

Guardando al futuro, solo il 3% ritiene che sarà possibile tornare alla situazione del 2019 in un anno, mentre il 13% ritiene che sarà possibile in due anni e il 22% in tre. Al contrario, il 42% ritiene che ciò sia imprevedibile e il 20% che sarà molto difficile. Insomma, la maggioranza degli intervistati (62%) ha una visione negativa del futuro.

In questo senso, assicurano nel rapporto che la conoscenza e la comprensione del nostro ecosistema, insieme alla rapida individuazione dei turni e alla gestione dei continui cambiamenti che si verificano all’interno e all’esterno delle nostre organizzazioni, “sono le chiavi del successo a lungo termine del stesso”.

Creare e diversificare

D’altro canto, il rapporto sottolinea l’importanza dell’innovazione e della diversificazione per continuare a crescere in modo sostenibile. Più della metà degli intervistati ha identificato il successo futuro nell’innovazione di prodotti e servizi (8,5 su 10). Per quanto riguarda i processi e le aree di gestione, aumenta la consapevolezza di questa connessione, che aumenta notevolmente i punteggi estremi. Un po’ meno è attribuito all’innovazione del modello di business, anche se la media rimane a 8. Ciò rafforza la convinzione della relazione tra innovazione, successo e futuro.

Inoltre, in tempi di incertezza e cambiamento, i risultati potrebbero non essere quelli previsti. La perseveranza di fronte a situazioni avverse o incerte è fondamentale. La capacità di reinventarsi con una strategia più flessibile e adattarsi a ogni mercato pur ottenendo un successo a lungo termine. Pertanto, la maggior parte degli intervistati ha convenuto che le capacità di un leader sono necessarie per affrontare momenti avversi. Una media di oltre 9 punti nelle risposte rafforza questa convinzione.

Linea: L’economista