Il cancro della pelle ha una probabilità 120 volte maggiore di manifestarsi tra i surfisti

Sebbene la popolazione generale guardi solo video di surfisti che cavalcano le onde, Hyatt Navigatore Va molto oltre. Le sessioni di surf non sono 20 minuti di onde continue, passi molto tempo in acqua aspettando quelle onde. Non solo perché non sono coerenti, ma perché ci sono altre persone al vertice, perché a volte non sono in una buona posizione, ecc. Il risultato è questo Trascorrono ore e ore esposti ai raggi del sole.

In questo contesto, non sorprende che i surfisti abbiano maggiori probabilità di soffrire di effetti negativi sulla salute derivanti dall’esposizione prolungata al sole, come il cancro della pelle e il melanoma. Questo è ciò che ha dimostrato un nuovo studio con numeri scioccanti. Anche scioccante Un surfista ha 120 volte più probabilità di sviluppare il cancro della pelle rispetto a un non surfista.

Lo studio proviene dalla Southern Cross University nella regione del surf del Queensland, in Australia. Come hanno sottolineato gli autori dello studio, “È stato il più grande studio di screening su surfisti, nuotatori e corridori/camminatori mai condotto.” Inoltre, lo studio è stato un test sull’uso della tecnologia AI come strumento efficace nel rilevamento di malattie come il cancro della pelle e il melanoma.

Secondo il responsabile del progetto, il professore associato Mike Klemstein: “I tassi di diagnosi precoce saranno di grande beneficio per l’Australia, che ha la più alta incidenza pro capite di melanoma maligno nel mondo, con le persone che risiedono nel Queensland e nel New South Wales settentrionale che sono le più colpite . Questi strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare nel difficile compito di diagnosticare i tumori della pelle in una fase precoce. Che spesso non presenta caratteristiche cliniche chiare o può essere confusa con la pelle danneggiata dal sole.

La conclusione è così Devi usare il preservativo. tutti i tipi. Surfista professionista Laura Enver -in copertina- Da tempo si occupa di sensibilizzazione su questo tema. Il cancro della pelle ha avuto il sopravvento fin dall’inizio e ora richiede sempre protezione e screening.

