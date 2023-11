Il candidato ai Latin Grammy Edgar Barrera parla dell’ascesa del pop latino

Barrera, 32 anni, probabilmente vincerà altri premi giovedì sera, quando gli annuali Latin Grammy Awards verranno trasmessi da Siviglia, in Spagna. È il musicista più nominato quest’anno, con 13 nomination, tra cui Produttore e Compositore dell’anno. In alcune categorie Barrera gareggia contro se stesso. Due delle sue canzoni sono state nominate per la canzone dell’anno, mentre tre delle sue opere sono state nominate per la migliore canzone tropicale e la migliore canzone messicana regionale.

Per più di un decennio, Barrera è stato un onnipresente collaboratore di studio in tutto lo spettro del pop latino, a volte aggiornando una tradizione profonda, a volte creando collaborazioni inaspettate. Playlist compilata da Spotify, Scritto da Edgar Barrera, Comprende 293 brani, molti dei quali hanno accumulato milioni, a volte centinaia di milioni, di stream. Hanno collaborato con Christina Aguilera, ShakiraSelena Gomez, Camila Cabello, Daddy Yankee, Becky G e molti altri.

Jahritsa Martinez, da Jahritsa e su essencia, composto da “fragile” con Barrera, che più tardi introdusse la band tejano Grupo Frontera. “Quando entri in studio con lui, è come se sapesse già cosa vuoi”, ha detto Jahritza in un’intervista. “Mi ha insegnato ad amare la scrittura, ad amare la canzone. “Mi ha insegnato a scrivere con passione.”