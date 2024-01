Il film “The Mental Cage”, con protagonista un'attrice di “Manifesto”, suscita rabbia – Persone – Cultura

'Lui appare' Ha concluso la sua quarta stagione il 4 giugno 2023 e ha affascinato un vasto pubblico con la sua trama interessante.

(Leggi anche: Griselda: questi i personaggi principali interpretati da Sofia Vergara, Carol Gee e altre).

Protagonisti un cast illustre, incluso Ben Stone (Joshua Dallas), Michaela (Melissa Roxburgh) e Cal (Jack Messina).la serie di Jeff Rake ruota attorno al misterioso volo del volo 828 della Montego Airlines, dalla Giamaica a New York.

I personaggi e la storia stessa hanno lasciato un segno nel cuore degli spettatori, coinvolti in un vortice di azione e mistero.

(Continua a leggere: Netflix triplica la sua quota di gioco nel 2023 grazie a Grand Theft Auto.)

Melissa RoxburghIn particolare, ha interpretato il ruolo di ex agente di polizia in “The Statement”, dove ha svelato i misteri che circondano i 191 passeggeri del suddetto volo.

Il suo talento non è passato inosservato e ora l'attrice si è imbarcata in un nuovo progetto che ha raggiunto la vetta della classifica Netflix in Argentina. Il suo ultimo film, “Mindcage” (“Mindcage” nel titolo originale)diretto dall'italiano Mauro Borelli, è un film di suspense psicologica che dura più di un'ora e mezza e ha suscitato curiosità fin dal primo minuto.

Rilasciato nel 2022, Questo film è recentemente entrato a far parte del catalogo di Netflixcondividendo la piattaforma con altre produzioni famose come “The Snow Society”, “60 Minutes” e “Lift: A First Class Robbery”.

(Per riferimento: Netflix trasmetterà WWE Raw in America.)

La scalata continua: Roxburgh su “Quantum Leap” e altri successi



In Mind Cage, Roxburgh si unisce a Martin Lawrence e John Malkovich, nei panni di detective della omicidi alla ricerca di un terrificante assassino. Un film che evoca ricordi del classico film “Il silenzio degli innocenti” (1991), Mostra i personaggi che cercano l'aiuto di un criminale seriale noto come “The Artist”.Nella sua disperata ricerca di giustizia.

Oltre ai suoi ruoli di spicco in Manificto e Cage Mental, Melissa Roxburgh ha ampliato il suo repertorio con la sua partecipazione a 'Salto quantico' (Quantum Leap), una serie che esplora le linee temporali, più di due decenni dopo le avventure del Dr. Sam Beckett.

In questa produzione, In streaming su Prime Video a partire dal 4 ottobre 2023Roxburgh interpreta Ellen Greer, apparsa per la prima volta nel primo episodio della seconda stagione, intitolato “Ci è voluto troppo tempo!”.

Altre novità su EL TIEMPO

Alain Delon: Voglio morire. La vita è finita

Oscar 2024: DiCaprio, Margot Robbie e altri affronti e sorprese

Barbie: il monologo di America Ferrera sull'essere donna le è valso una nomination all'Oscar

*Questo contenuto è stato riscritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni di La Nación e revisionato da un giornalista ed editore.