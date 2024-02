Il Chivas fa un passo importante verso la CONCACAF Champions Cup grazie a Cade Coyle

Il Guadalajara ha battuto l'FC Forge 3-1 con una doppietta dei rinforzi messicano-americani

Chivas Ha un piede nel secondo round Coppa dei Campioni CONCACAF Dopo la sconfitta Forgia FC 3-1 in Canada. Con rinforzo debole Kid Quill Il gol di Ricardo Marin, combinato con l'esordio del portiere Oscar Wali, ha compiuto un passo fondamentale verso il potenziale del prossimo Clásico, se l'America riuscirà a ribaltare il pareggio contro il Real Estelí.

Fernando Gago, direttore tecnico Chivassono state apportate modifiche sia agli oggetti che alle chiusure tattiche per il debutto della Mandria in Coppa dei Campioni CONCACAF. La novità è stata la prima partita ufficiale per il portiere Oscar Wally, che all'andata ha subito un solo gol.

Duello tra Forgia FC E Chivas La partita è iniziata intensamente da entrambe le squadre. È stato fino al 25esimo minuto quando Kid Quill Ha segnato il suo primo gol da giocatore con il Guadalajara. Ruben 'El Oso' Gonzalez ha aiutato a passare la palla al messicano-americano, senza nemmeno guardare la sua posizione, ha ricevuto la palla all'interno dell'area e ha concluso con un tiro cross per dare il vantaggio al Flock.

Cade Coyle si è messo in luce con una doppietta e un assist contro Forge concacaf.com

Tuttavia, il vantaggio non è continuato, poiché dopo sei minuti, da centro campo e un cross di Borges nel cuore dell'area, Campbell è arrivato tra i difensori della porta. Chivas Ha tirato dal primo gol battendo il portiere Oscar Wali e portando così il punteggio sull'1-1.

Notifiche da Chivas Non si sono fermati. All'età di 40 anni, Leonardo Sepulveda conclude mandando la palla sul palo, ma l'arbitro centrale fischia fallo.

Nei tempi supplementari, Ricardo Marin ha concluso su cross Kid QuillPosizionalo nell'angolo in basso a sinistra del portiere. Oltre al primo gol Bobina Come giocatore Chivasha fornito il suo primo assist per dare ancora una volta il vantaggio agli ospiti.

Nel secondo tempo è arrivato un altro gol Kid Quill Firma quindi la sua doppietta. Jesús “Chapito” Sanchez ha assistito con un passaggio respinto, e i rinforzi biancorossi hanno eliminato un difensore Forgia FC Ha centrato un cross basso con il piede sinistro e ha portato il gol del 1-3 nella porta della squadra canadese.

Con questo risultato, il Flock torna a Guadalajara con un piede in più nel secondo turno del torneo Coppa dei Campioni CONCACAF.

Sarà martedì prossimo quando Chivas E Forgia FC Il duello di ritorno si è giocato allo stadio Akron. Tuttavia, quelli guidati da Fernando Gago non si fermeranno, poiché sabato affronteranno i Bravos de Juarez a Perla Tabatea, duello corrispondente al sesto turno della Final League 2024.