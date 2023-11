Il co-fondatore di BitMEX prevede che Bitcoin aumenterà a causa della liquidità del dollaro

Il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes è appassionato di Bitcoin (BTC). Hayes ha condiviso i suoi pensieri con il segretario al Tesoro americano Janet Yellen come “Bad Girl Yellen”.

dentro posta Da X, Hayes ha incoraggiato gli appassionati di Bitcoin a rimanere concentrati, evidenziando un significativo rimbalzo della liquidità in dollari USA. Ha osservato che Bitcoin probabilmente rifletterà l’aumento della liquidità in dollari, portando ad un aumento del suo prezzo.

Il grafico allegato mostra le variazioni nette nei saldi RRP e TGA, indicando una potenziale relazione tra l’aumento della liquidità in dollari e il prezzo di BTC.

Ho fatto la mia mossa e ho notato quanto Bad Gurl Yellen fosse impegnata a pompare risorse finanziarie. Non fatevi distrarre, poiché la liquidità in dollari è in aumento $ Bitcoin Anche questo aumenterà. Questo è il grafico delle variazioni del saldo netto del prezzo consigliato e del TGA. pic.twitter.com/l2US0FzlAX – Arthur Hayes (@CryptoHayes) 25 novembre 2023

Come ha spiegato Hayes, l’aumento della liquidità dimostra le mutevoli dinamiche dei mercati finanziari. Gli investitori e gli appassionati di Bitcoin che monitorano l’infusione di liquidità possono anticipare i potenziali impatti sul mercato delle criptovalute.

Mentre il cofondatore di BitMEX ha evidenziato la relazione tra la liquidità del dollaro e il prezzo del Bitcoin, i dati di Dharmafi rafforzano l’impatto dell’aumento della liquidità. L’aumento di 106 miliardi di dollari della liquidità netta dal 21 novembre ha sollevato interrogativi sui potenziali impatti su varie classi di asset, comprese le criptovalute.

Mentre la comunità delle criptovalute è alle prese con queste osservazioni e modelli in evoluzione, l’influenza di figure chiave come Janet Yellen nel plasmare le dinamiche di mercato diventa un importante argomento di discorso.

Nel frattempo, la scettica sui Bitcoin Janet Yellen ha recentemente messo in guardia gli scambi di criptovalute dal seguire la legge. In una recente dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Yellen ha sottolineato l’importanza che le società di criptovaluta rispettino le normative legali.

Yellen ha sottolineato l’importanza della conformità normativa nel settore delle criptovalute e la necessità di seguire le normative nell’interesse di operare all’interno del sistema finanziario statunitense. Questa dichiarazione è arrivata sulla scia della decisione del Dipartimento di Giustizia, che ha dichiarato Binance colpevole di riciclaggio di denaro e altre accuse.

