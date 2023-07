Il Comic-Con di San Diego è nel suo ultimo tratto

Conosciuta anche come Comic-Con, è una convention internazionale di intrattenimento e fumetti che riunisce in quella città degli Stati Uniti centinaia di partecipanti e collezionisti dei personaggi più disparati.

La dimensione della versione attuale è stata direttamente influenzata dagli scioperi in corso dei sindacati di sceneggiatori e attori di Hollywood nella loro lotta per i diritti dei lavoratori.

Star del cinema, studi del settore, trasmissioni in diretta e intrattenimento, che i fan e i partecipanti agli eventi si aspettano sempre, quest’anno sono assenti.

Marvel Studios, Disney, HBO, Sony Pictures, Universal Pictures e Netflix hanno cancellato i loro panel a causa degli scioperi.

Le grandi aziende hanno avuto poca o nessuna presenza all’evento di San Diego, ma la luminosità della conferenza non è diminuita poiché alcuni attori famosi e YouTuber hanno fatto apparizioni e sono state rilasciate anteprime e racconti di film in uscita.

Ma né i fan dei fumetti né i social e le pagine di nicchia hanno vissuto la solita “valanga” con notizie, foto, trailer e analisi dei prossimi progetti.

Tuttavia, i social network dell’evento hanno riferito che la Paramount ha concentrato i panel e le attività sull’introduzione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mayhem, nuove scene e discussioni sul nuovo film d’animazione Mutant Ninja Turtles.

Sony, annunciato come uno degli studi più ambiziosi e lungimiranti, ha introdotto nuovi filmati dall’attesissimo videogioco Marvel’s Spider-Man 2 e le apparizioni di diversi doppiatori chiave.

Al Comic-Con è stata confermata una seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, con il ritorno di Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

Un altro evento che ha suscitato scalpore tra il pubblico è stata la rivelazione del nuovo costume che la star Jason Momoa utilizzerà in Aquaman 2.

Anche in questo caso, Amazon Prime Video ha confermato la data della premiere per la seconda stagione di “Invincible”, il 3 novembre, e un primo sguardo a “The Continental”, un prequel di John Wick, che non avrà l’iconico attore Keanu Reeves.

Alla conferenza è trapelato anche il primo trailer di X-Men 97, che è un sequel della serie di mutanti Avatar e sarà rilasciato nel 2024 da Disney+.

In ambito cosplay (l’utilizzo di accessori e costumi che rappresentano uno specifico personaggio), i più famosi, e non legati ai fumetti, sono stati quelli del film del momento, Barbie, e il celebre film di Mario dai videogiochi, secondo quanto riportato dalla rivista Variety.

Molto apprezzati anche i personaggi del film “Tutto e ovunque allo stesso tempo”, che quest’anno ha vinto l’Oscar per il miglior film.

Chi ha partecipato all’evento comico e di intrattenimento ha visto anche le anteprime del nuovo capitolo del videogioco Spider-Man 2 per PlayStation.

