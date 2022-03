Il fattore dati Elden Ring rivela un interessante segreto del gioco

seni Nuovi segreti di gioco svelati grazie al lavoro dell’operatore dati Elden Ring. Il mondo di Elden Ring è pieno di NPC unici con cui Lightless può interagire in tutte le Midlands e ora, grazie agli instancabili sforzi di un fan devoto, i giocatori possono dare un’occhiata da vicino a come sono molti di loro. Coperto nel gioco da maschere. È passato meno di un mese da quando FromSoftware ha rilasciato il suo titolo open world, ma i fan hanno ancora molto da scoprire.

La nuova toppa Elden Ring, che bilanciava e aggiungeva una varietà di contenuti, incluso un modo da indossare Registrati sulla mappa per tutti gli NPC che incontri durante il tuo viaggio. E ora, grazie a questo selettore di dati di Elden Ring, è stato rivelato qualcosa che molti giocatori vorranno vedere.

Elden Ring Dataminer e Elden Ring Secrets

L’operatore di dati Elden Ring non solo ha scoperto l’aspetto di diversi NPC, ma ha anche trovato un file Gli input specifici per la creazione del personaggio vengono utilizzati per creare i tuoi progetti, permettendo ai giocatori di copiarlo esattamente usando lo specchio che ti permette di ricreare il tuo personaggio sulla tavola rotonda. Il selettore dati di Elden Ring ha finito per fornire parametri di creazione del personaggio per circa 40 NPC.

Tuttavia, lo hanno sottolineato Ci sono alcuni personaggi particolarmente assentiCome Melina e Rani. Secondo il tester di dati, questi caratteri non utilizzano la stessa forma dell’operatore nell’elenco.