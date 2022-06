Il francese prima dei dilemmi che interessano la governance

Domani saranno più di 48 milioni le persone chiamate alle urne per eleggere i 577 deputati all’Assemblea nazionale, esempio lampante in terra gaelica, perché hanno l’ultima parola in ambito parlamentare, anche se dovremo aspettare il secondo turno , 19 giugno, per conoscere la composizione dell’astronomia Bloody e varianti di governance.

In effetti, il Giorno di riflessione non è per tutti, poiché la maggioranza degli elettori registrati sembra aver deciso di non votare, secondo i sondaggi di opinione, che hanno mostrato addirittura un tasso record di astensioni sotto la Quinta Repubblica, a partire dal 1958.

Un sondaggio Odoxa-Backbone pubblicato questa settimana da Le Figaro ha mostrato che solo il 46% degli elettori si sarebbe presentato al primo turno, lasciando dietro di sé il 46,7% registrato nello stesso punto delle elezioni legislative del 2017.

Gli studi di opinione indicano un serrato duello tra il partito al governo, rappresentato dalla coalizione “Insieme”, guidata dalla forza dirigente “La Republica en Marcha”, e il blocco di sinistra “Nueva Union Ecologista y Social” (Nupes), che ha portato insieme l’organizzazione La Francia Insumisa. . E i partiti europei delle scienze ambientali, i Verdi, i Comunisti ei Socialisti.

Secondo recenti indagini, Together e Nupes avranno una relazione tecnica, attirando circa il 28% delle intenzioni di voto, mentre il gruppo nazionalista di estrema destra, guidato da Marine Le Pen, sarà vicino al 20%, lasciandosi alle spalle il conservatore. Esattamente con la coalizione tra Repubblicani, Unione dei Democratici e Indipendenti, con circa 10.

Tuttavia, una migliore distribuzione geografica dei candidati con scelte dal partito di governo lo lascerebbe con il maggior numero di deputati – sempre tenendo conto del voto – anche se non è garantita la maggioranza assoluta, almeno 289 seggi.

L’ipotetica Assemblea nazionale francese avrebbe da 260 a 310 seggi insieme, da 170 a 200 Nupes di sinistra, fino a 50 di estrema destra e da 40 a 60 conservatori.

Tre scenari

Il primo scenario possibile è la vittoria assoluta di La República en Marcha e dei suoi alleati, scelta che ha recentemente rieletto il presidente Emmanuel Macron ha voluto poter promuovere la sua politica nel suo secondo mandato senza grandi ostacoli.

Giovedì il capo dello Stato ha esortato i francesi a garantire il suo controllo assoluto sull’Assemblea nazionale, durante una visita nella provincia meridionale del Tarn.

Il Presidente ha affermato che l’attuazione del progetto che sostengo necessita di una maggioranza forte e chiara in Assemblea e ha accusato i suoi principali rivali di essere troppo lontani e di non rappresentare un futuro favorevole per il Paese e l’Unione Europea.

Un’altra possibilità è che il partito al governo vinca le elezioni legislative, ma senza ottenere la maggioranza assoluta, alternativa che lo costringerebbe a cercare alleanze alla Camera, in via definitiva o caso per caso quando il progetto è di interesse . stato discusso.

Il terzo scenario è la vittoria del Nupes, che genererebbe uno scenario senza precedenti negli ultimi decenni di convivenza tra governo e opposizione, in cui attende il leader de La Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, che ne chiede la nomina a primo ministro.

Melenchon, leader ecologisti, comunisti e socialisti, vedono questa vittoria finale della sinistra come un modo per frenare le politiche di Macron, che considerano nemiche dell’approccio socialista e del potere d’acquisto dei francesi.

Per il presidente la convivenza è più una sfida, un mal di testa, con battaglie che si avvicinano con conseguenze imprevedibili.

auto / wmr