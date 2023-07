L’opposizione in Sudafrica sta cercando di mobilitarsi contro l’African National Congress

I sette gruppi politici che parteciperanno a questo incontro sono l’Alleanza Democratica (DA), il principale partito di opposizione nel paese, l’Inkatha Freedom Party, il Freedom Front Plus, AcciónSA, il National Freedom Party, il United Independent Movement e il National Spectrum Festa. .

Secondo una dichiarazione della DA, i partiti di opposizione cercheranno una strada percorribile per raggiungere una maggioranza del 50%+1 sul ballottaggio, necessaria per “formare un governo senza l’ANC, EFF” (Economic Freedom Fighters). Può “fornire un futuro prospero a tutti i sudafricani”.

I leader di queste sette organizzazioni, rivela il testo, hanno tenuto una serie di incontri esplorativi negli ultimi due mesi per gettare le basi per una conferenza nazionale, dove i leader dei partiti di opposizione possano negoziare una carta prima delle elezioni, aggiunge GIVES.

Punti importanti nell’agenda prevista includono l’accordo sui valori e sui principi che alla fine guideranno un governo di coalizione, la formulazione di un programma di lavoro minimo congiunto, le regole per la partecipazione durante la prossima campagna elettorale e la formula per formare il gabinetto. nel barattolo.

Il DA afferma nel documento che le elezioni del 2024 “offrono un’opportunità senza precedenti per il popolo sudafricano di eleggere un nuovo governo che possa portare il paese fuori dalle molteplici crisi che deve affrontare”.

E per la prima volta dal 1994, si aspettano che l’attuale partito al governo perda la maggioranza quando gli elettori andranno alle urne il prossimo anno.

Con il sostegno della maggioranza dei sudafricani, l’ANC ha guidato il paese come partito al governo sin dall’instaurazione della democrazia dopo la fine dell’apartheid.

L’ANC è attualmente il leader di una coalizione di governo che include il SACP (Partito Comunista Sudafricano) e la Confederazione dei Sindacati Kosatu.

mem/mv