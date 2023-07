Il New Mexico annuncia aiuti finanziari per i suoi residenti

Lo stato del New Mexico, negli Stati Uniti, fornirà assistenza finanziaria ai suoi residenti sotto forma di rimborsi fiscali. I cittadini ammissibili per questo sostegno finanziario sono coloro che hanno dichiarato i propri impegni per il 2021.

I residenti single riceveranno $ 500,00 e i residenti sposati che presentano le tasse insieme riceveranno $ 1.000,00. I residenti che scelgono di riscuotere tramite depositi bancari entreranno nei fondi il prossimo martedì 27 giugno.

Il resto dei contribuenti attenderà un controllo fino al 29 di questo mese. Il governatore Michelle Logan Grisham si è detta felice di aiutare a sostenere le famiglie.

La signora Logan Grisham ha anche affermato di essere preoccupata per l’aumento dei prezzi di prodotti e servizi essenziali in tutto il paese. Tuttavia, il governatore ha osservato che il New Mexico sta attualmente utilizzando la valuta principale.

Anche altri paesi inviano aiuti finanziari

Le autorità avvertono che le persone che vengono trasferite ad un altro indirizzo devono aggiornare queste informazioni nello spazio digitale del punto di accesso del contribuente. I clienti hanno un’altra opzione, consegnando manualmente il loro documento di indirizzo corrente al Dipartimento delle imposte e delle entrate dello stato.

Gli utenti che modificano le proprie coordinate bancarie dopo la dichiarazione dei redditi 2021 riceveranno un assegno tramite posta ordinaria. Gli interessati che non hanno dichiarato le tasse del 2021 sono nei tempi previsti, perché il termine scade il 31 maggio del prossimo anno.

Questo stato nordamericano ha aumentato le sue entrate a causa dell’aumento dei tassi di carburante. Gli analisti stimano che il New Mexico fornirà più di 673 milioni di dollari ai residenti.

Anche altri stati stanno aiutando i loro residenti, con rimborsi fiscali o assegni di stimolo. Un esempio notevole è il Minnesota, che pochi giorni fa ha autorizzato quest’anno i rimborsi fiscali per i contribuenti.