dopo una settimana di Protestando contro l’uccisione di NaelMostrato a un posto di blocco da un agente di polizia, il presidente francese Emmanuel Macron, 17 anni, ha confermato che il picco delle proteste era passato.

SU, TV spagnola Ha parlato con l’analista Eduardo Luque, che ha raccontato la ribellione dei gilet gialli, le proteste per il pensionamento e la recente rivolta popolare per l’uccisione del giovane Nahil.

Secondo Locke, la Francia ha un presidente a cui “non frega niente del clamore dei manifestanti. Macron è una figura con poca capacità di capire cosa sta succedendo nel suo Paese”.

Ma la Francia deve affrontare altri problemi fondamentali, portati alla luce dalla rabbia della sua popolazione.

Quanto al presidente francese, l’analista commenta: “L’errore è della sinistra e (Macron) non vuole affrontare i grandi problemi del suo Paese, coinvolto anche nella guerra in Ucraina, e per il quale stanzia un budget per sostenerlo, lasciando da parte le priorità dei francesi”.

Luckey osserva che “molti soldati in Francia stanno già contemplando una dittatura militare” per calmare la situazione attuale, e questo “mette in pericolo la democrazia francese”.

L’intervistato ricorda che il governo della nazione francese ha vietato l’uso di internet nelle regioni di Parigi e Marsiglia nei giorni scorsi, dopo aver criticato altri paesi per aver fatto lo stesso in situazioni di protesta.

I manifestanti hanno distrutto molte regioni della Francia, spingendo il presidente Emmanuel Macron ad approvare una legge di emergenza per accelerare la ricostruzione dell’arredo urbano; Nel frattempo, almeno 4.000 persone sono state detenute in attesa di processo.