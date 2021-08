Il gioco Metal Gear Solid che desideri prende vita grazie all’intelligenza artificiale

¿Metal Gear Solid rimasterizzato?

Prima di iniziare a saltare di gioia e cercare disperatamente dove acquistare questa gemma, dobbiamo svegliarti dal tuo sogno e avvertirti che siamo semplicemente di fronte rimasterizzazione Dal trailer del gioco, un video che è stato mostrato per la prima volta su E3 del 2000 E questa è diventata la storia dei videogiochi.

Il trailer in questione ha lasciato tutti i fan e l’industria allucinanti grazie a una sfilza di dettagli che solo Hideo Kojima aveva in mente all’epoca. La prima cosa che è stata sorprendente è che è stato renderizzato in tempo reale, mostrando le capacità della PlayStation 2 prima che la console arrivasse nei negozi. Il gameplay di telecamere, effetti di luce e distruzione ambientale dimostrano che il gameplay era a un livello come mai prima d’ora.

Il trailer ha segnato questo momento ed è diventato così popolare che Konami ha deciso di pubblicare un DVD commemorativo in Giappone che includeva 9 minuti Contenuti che hanno fatto impazzire i fan, ed è esattamente ciò che Digital Foundry ha utilizzato nel loro esperimento.

Ottimizzazione della grafica utilizzando l’intelligenza artificiale

Con l’aiuto del programma Topaz Video Migliora AIIl Digital Foundry è stato in grado di rivendere la sorgente 480i originale a uno straordinario 4K a 60 fotogrammi al secondo e i risultati sono stati generalmente buoni. Ci sono dettagli come testi o elementi statici dell’interfaccia che sono completamente ottimizzati, anche se altri come la grafica artistica di Yoji Shinkawa sembrano molto peggiori a causa della complessità dei loro tratti.

Va tenuto presente che c’è una decisione 480 caratteriIn realtà stiamo parlando di un originale a 240 linee, quindi il passaggio al 4K è ancora più sorprendente.

Il futuro è nelle mani dell’intelligenza artificiale?

Il pensiero alla base di questo esperimento è piuttosto semplice. Dato come i sistemi di intelligenza artificiale sono avanzati, è facile pensare che prima o poi sostituiranno il lavoro umano sotto molti aspetti. Per coincidenza, lo stesso Kojima ha proposto questo approccio lo stesso giorno in cui Digital Foundry ha pubblicato questa bizzarra analisi, affermando che un giorno il software sarebbe stato interessato a realizzare le copie rimasterizzate senza l’aiuto umano.

L’intelligenza artificiale ripristina e colora dipinti, foto e video d’archivio. Verrà il giorno in cui l’IA sarà responsabile del rendering dei vecchi giochi in HD, 60 fps, ecc. In quel giorno, l’IA imparerà quotidianamente durante l’aggiornamento dell’hardware e il software verrà aggiornato automaticamente. pic.twitter.com/kEd8W7TeBV – HIDEO_KOJIMA (HIDEO_KOJIMA_EN) 15 agosto 2021

Questo contesto è senza dubbio molto possibile, ovvero con risultati come quelli di questo trailer rimasterizzato, tutto è possibile. Come spiegato dal Digital Foundry, i risultati dovrebbero essere visti se l’intelligenza artificiale viene insegnata esclusivamente utilizzando campioni di informazioni e videogiochi. Il risultato sarà migliore? Molto probabilmente.

Trailer originale in qualità DVD: