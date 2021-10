Il guardaroba di Gabo, una testimonianza di creatività espansiva

Messico (AFP)

Dare una seconda vita e continuità al personaggio e al genio di Gabriel García Márquez è ciò che ha spinto uno dei suoi eredi a proporre in vendita in Messico una selezione di abiti dello scrittore colombiano.

L’artefice del progetto è Emilia García Elizondo, una delle nipoti di Gabo – come è famoso il premio Nobel – e sua moglie Mercedes Barcha, che apre una finestra su un’intima distanza per sé e per i seguaci dell’autore.

“Non conoscevo mio nonno e mia nonna nel modo in cui li conosco ora, con tutto ciò che ho visto e tutto ciò che è uscito dall’armadio”, ha detto all’AFP.

L’evento, chiamato “The García Márquez Closet”, segna anche l’apertura della Casa della Letteratura Gabriel García Márquez, un centro culturale che opererà nella spaziosa residenza nel sud di Città del Messico dove vive la coppia.

García Elizondo, 31 anni direttrice del centro, ha selezionato più di 400 capi di abbigliamento e accessori dalla collezione in quello che ha descritto come un “processo con me stesso” e in memoria dei suoi nonni.

– Elegante e innovativo –

Dalle tipiche giacche di tweed agli originali abiti dai colori vivaci con cui lo scrittore si è divertito a lavorare, i guardaroba di Gabo e Mercedes combinano eleganza e autenticità.

Rievoca anche vari momenti: alcuni sono stati segnati dalla storia della letteratura; Altri, i ricordi d’infanzia di Emilia.

L’abito da ballo verde brillante che Barcha ha usato per accompagnare il marito ad accettare il Premio Nobel per la Letteratura 1982 era solo una curiosità per la nipote, nata otto anni dopo l’evento.

Emilia Garcia Elizondo mostra una parte del guardaroba dei suoi nonni, Gabriel Garcia Marquez e Mercedes Barcha, in vista di un’asta a Città del Messico Pedro Pardo FB

“Era in un mucchio di cose che non sapevo cosa farne, e mia madre è venuta a rimproverarmi così bene che questo vestito non era dove dovrebbe essere”, dice divertita. La tuta, però, non è in vendita.

Forse estranea a molti dei seguaci dello scrittore, ma indelebile nella mente di García Elizondo è la formidabile collezione di scarpe di Gabo, come spiccano molti degli stivaletti in pelle.

“Ho sempre guardato le scarpe di mio nonno, quindi questo è molto importante per me”, dice.

La cordialità di Gabo era evidente anche nel suo guardaroba. Nelle tasche di alcune borse ci sono le penne che ha portato con sé per firmare i libri che i suoi fan gli hanno portato, e un terzo aveva una macchia d’inchiostro.

Scarpe e accessori García Márquez all’asta in Messico Pedro Pardo FB

“Gabo era sempre quello che aveva la lanugine nella borsa (…), lo trovo molto carino”, dice sua nipote.

– ‘Non sono mai stati raggiungibili’ –

Sebbene l’obiettivo principale della vendita sia quello di raccogliere fondi per la Fondazione FISANIM, che sostiene i bambini delle comunità indigene del Messico meridionale, García Elizondo esclude un’asta in cui può approfittare dell’enorme popolarità di suo nonno.

“Ho guardato i prezzi delle cose famose e ho detto che non posso farlo, non credo che Gabo sarebbe stato d’accordo”, dice.

Per García Elizondo e la sua famiglia, l’essenza di questa iniziativa è “avvicinare le persone a ciò che erano Gabo e Mercedes”.

“Non avrebbero mai potuto essere raggiunti, non erano queste persone e non erano arroganti in quel senso”, dice.

Le maglie di García Márquez all’asta in Messico Pedro Pardo FB

Chi desidera visionare o acquistare pezzi della collezione può farlo, su appuntamento, da mercoledì, anche se il primo giorno sarà dedicato all’accoglienza della cerchia ristretta della famiglia.

García Márquez è morto il 17 aprile 2014 all’età di 87 anni, mentre Barcha è morto alla stessa età il 15 agosto 2020.

