Il laptop da gioco Lenovo è un affare per soli € 799

Questa settimana, in spettacoli Speciale HaloWin Da PcComponentes abbiamo alcune offerte di gioco irresistibili. Ad esempio, se stiamo cercando un laptop potente, possiamo ottenere un file Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Praticamente ad un prezzo di fascia media 799€ Con spedizione gratuita inclusa.







Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6 – Laptop da gioco FullHD da 15,6 pollici (AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti-4 GB, nessun sistema operativo) Nero – Tastiera QWERTY spagnola

Acquista Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 al miglior prezzo

Parliamo di un pacchetto completo come si dice, perché a questo prezzo 799€ Quello che di solito troviamo sono computer con processori di fascia bassa. Qui abbiamo uno sconto del 20% equivalente a Circa 200 euro in meno Dai soliti 999 euro più spedizione e resi gratuiti. Possiamo anche acquistarlo allo stesso prezzo su amazonche corrisponde alla larghezza.

con questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Costruiremo una squadra forte, con a Peso 2,2 kg e schermo IPS 15 polliciinsieme a Full HD A 60 Hz, sì, arriva senza un sistema operativoanche se c’è una tastiera completa (con tastierino numerico) e retroilluminazione.

In questo caso, Lenovo sceglie un processore Ryzen 7 5800H Da AMD e NVIDIA GeForce RTX3050Ti scheda video con 4 GB di memoria grafica da configurare, che è accompagnata 16 GB di RAM È un SSD da 512 GB eleggibilità.

In termini di connettività, questo dispositivo ha un’uscita WiFi dual-band e Bluetooth 5.1 Porta HDMI anche 2 Porta USB 3.2 di tipo A. Più Una USB-C 3.2.

Altre offerte

