Il menù più caro dell'universo viene servito nello spazio a 458mila euro

Il settore del turismo è oggi uno dei settori più competitivi. Trovare prodotti che si distinguano dagli altri è un compito arduo per diverse aziende sul mercato, ma c’è sempre una nuova opzione da esplorare, soprattutto nel settore dei viaggi di lusso. Ora questo spazio è la prossima destinazione da esplorare, l'azienda SpazioVIP Ne ho sparato uno e basta Il menu più costoso dell'universo È la prima di una serie di esperienze esclusive, che non si adattano a tutte le tasche, e che promettono collaborazioni con artisti di punta nei loro campi di specializzazione.

La prenotazione per i viaggi nel 2025 e all'inizio del 2026 è ora aperta



Con un prezzo di 495.000 dollari (circa 458.000 euro al cambio attuale), Questa attività consiste nel degustare la cucina del famoso chef Rasmus MunkDal ristorante stellato Michelin alchimista, Nel Astronave di Nettunoil primo veicolo al mondo a zero emissioni di carbonio, che verrà lanciato nel 2025 dal Kennedy Space Center in Florida.

Questa attività quella Dura sei ore intere, È progettato per consentire a sei viaggiatori di unirsi allo chef in un'esperienza culinaria coinvolgente che presenterà piatti ispirati al ruolo dell'esplorazione spaziale negli ultimi 60 anni di storia umana e al suo impatto sulla nostra società. Lo chef racconterà così, attraverso il linguaggio della cucina olistica, una storia intenzionale che ispirerà la riflessione e la discussione sul ruolo dell'umanità nella protezione del nostro pianeta.

Inoltre, per questa occasione speciale, ogni ospite si travestirà Negli abiti su misura disegnati dalla casa di moda francese Ogierindumenti in cui hanno utilizzato una tecnologia tessile all'avanguardia sviluppata appositamente per questo compito.

Questa nave, composta da una capsula pressurizzata sollevata da uno SpaceBalloon, trasporterà gli esploratori Ad un'altitudine di 100.000 piedi sopra il livello del mare (tre volte la velocità di volo di un aereo di linea commerciale) per mangiare cibo delizioso mentre guardi l'alba sulla curvatura della Terra. Soprattutto, la nave è dotata di WiFi a bordo, quindi i fortunati partecipanti potranno trasmettere in streaming la loro esperienza con umani normali.

La prenotazione per i voli del 2025 e dell’inizio del 2026 è ora aperta. Tutto il reddito generato da questa spedizione andrà a Fondazione Premio Spazioun'organizzazione dedicata alla promozione dell'uguaglianza di genere nella scienza e nella tecnologia.