Il mio burrito sabanero in versione drill e altri famosi canti natalizi sono stati reinventati | Musicale

Il Natale è arrivato e con esso è tempo di salvare tutte quelle cose natalizie dal fondo dell’armadio, come cappelli e brilli brilli e sì, repertorio. nelle strade e dentro Mercatini di Natale Stanno ascoltando da settimane Altre canzoni natalizie e canti natalizi Più popolare, tuttavia, molti stanno sfuggendo alle versioni tradizionali e optando per suoni più duri e funky per ravvivare i loro incontri. È raro che non si senta a questo punto Il mio burrito della savana Nella versione forante o campanellini Nella versione rock. Questi famosi canti natalizi sono sempre un successo, quindi se vuoi sorprendere il resto della tua famiglia quest’anno, possono essere un’ottima opzione.

È vero che la musica natalizia genera polemiche perché non a tutti piacciono gli stessi canti natalizi e non vogliono ascoltare sempre la stessa canzone. Tenendo presente che da fine novembre tutti i negozi e le aziende ci hanno già bombardato di I canti natalizi più famosi Nella nostra cultura, quando arriviamo alla vigilia di Natale, a Capodanno o alla dodicesima notte, tendiamo a odiare tutti quei canti natalizi.

Pertanto, affinché nessuno si offenda e tutti possano godere di un incontro divertente e memorabile, l’ideale sarebbe alternare i famosi canti natalizi che si tramandano di generazione in generazione con altri che sono stati reinventati, come quelli che mostriamo tu sotto:

1. Il mio Burrito Sabanero nella versione rotocalco

Questa nuova versione di Burrito Sabanero Fa il giro di Internet da un po’ di tempo e la sua voce sonora e orecchiabile è perfetta per aprire la pista da ballo e ravvivare un raduno natalizio, indipendentemente dal fatto che ci siano o meno bambini in casa.

2. Campane tintinnanti Nella versione rock

Un altro brano che proprio non può mancare nei vostri pranzi e cene di Natale è questa versione rock di campane di Natale Eseguito da Baby Helms sarà impossibile non iniziare a muovere i piedi.

3. Il pesce nel fiume nella versione rotocalco

Chi ha la passione per la musica elettronica e vuole fare festa non potrà resistere a questa versione del celebre canto natalizio pesce nel fiume. Una canzone di alti e bassi che ti farà conquistare la pista da ballo e avere una vera corsa.

4. Batterista nella versione nazionale

In inglese e con una voce molto diversa da quella che hai sentito prima, ecco come suonano i nuovi canti natalizi. batterista Coperto da King & Country Collection. La melodia perfetta per continuare a canticchiareBam bam bam bam“.

Quindi quest’anno chi si annoia ai raduni natalizi è perché vuole esserlo, perché con queste nuove versioni di canzoni natalizie e canti natalizi popolari, è impossibile non farvi ballare e cantare, o almeno provarci. E tu, quali famosi canti natalizi vorresti coprire?