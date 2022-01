Il modo in cui usi Instagram cambierà: te lo diciamo noi

In altre parole: quello che cambierà è il “feed”. Una volta che questo nuovo lavoro diventa ufficiale, Gli utenti avranno la possibilità di scegliere il contenuto che desiderano guardare in base alle seguenti categorie o visualizzazioni: Home o Home, Preferiti e Segui.

Negli ultimi giorni sono circolate voci sul grande cambiamento che presto Instagram porterà. Finalmente, l’attesa è finita questo mercoledì dopo che Adam Mosseri, direttore del social network, ha confermato: Il modo in cui appaiono i post verrà modificato.

– Preferito: Qui il contenuto dei soli account che segui (creatori, familiari, amici) è suddiviso e il contenuto di quegli utenti che non segui non viene mostrato.

Casa o casa: Tutti i post, anche quelli di utenti che non segui, ma relativi a contenuti che ti piacciono o che cerchi, verranno visualizzati all’interno dell’app.

Mosseri ha spiegato che le ultime due opzioni possono essere configurate per l’output dei contenuti in modo dinamico o in ordine cronologico.

Menu per selezionare una delle tre opzioni Sarà posizionato in alto a sinistra del tuo feed.

Il manager ha anche spiegato che Al momento questa modifica è in versione betaSarà disponibile per alcuni utenti nelle prossime settimane.