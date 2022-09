Il motivo per cui Chanel Terrero non ha partecipato alla serie spagnola “UPA Next”

Cantante e ballerina cubana Chanel Terrier Era molto vicino a diventare una delle sorprese Il prossimo UPALa seconda stagione della famosa serie spagnola Un passo avanti.

Rappresentante della Spagna e vincitore del terzo posto all’Eurovision 2022 Lo ha rivelato in un’intervista a FormulaTV I motivi che gli hanno impedito di partecipare alla tanto attesa serie.

“Questo progetto mi ha reso così eccitato perché mi riporta alla mia infanzia e perché mi sono dedicato ad esso”, ha detto Chanel. “Ero così eccitato e la verità è che il team è fantastico ed erano così comprensivi”.

La giovane ha confermato di aver fatto tutto il possibile per cambiare le date di altri impegni per unirsi alle registrazioni, ma non ci è riuscita.

“Ha un sapore orribile per me, ma sarò il primo ad essere lì quando si aprirà e lo seguirò perché mi sembra fantastico, ci sono anche nuovi talenti e ci sono così tanti amici che ho negli attori e nei ballerini che io ci sarò. Supportali il culo “, ha ammesso il cantante a proposito della serie.

Anche se il ballerino non sarà presente Il prossimo UPAI fan potranno vederla nella serie la morteE il Che uscirà il prossimo ottobre attraverso la piattaforma spagnola Movistar Plus +.

Durante l’intervista con FormulaTVChanel ha anche commentato le sue impressioni sulla premiere di Pinocchiola nuova edizione Disney che La cantante esegue la versione spagnola de “La Estrella Azul”.Il tema principale del film.

“Abbiamo visto il film qualche giorno fa, e all’improvviso sembrava che il film fosse finito e che la canzone fosse iniziata ed era come… pelle d’oca e capelli ritti e piangenti”, ha ammesso il cantante, che era così entusiasta di eseguire questo classico. Ha un cinema.

Ancora una volta hanno chiesto alla cantante quando vedrà la luce il suo nuovo albumma un traduttore “Slovacchia Mo” È stato di nuovo in silenzio, mentre le aspettative tra i suoi fan continuavano a crescere.

