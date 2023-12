Il nuovo Huawei FreeClip elimina la distinzione tra auricolare sinistro e destro per € 199,90

Huawei ha presentato i nuovi Huawei FreeClip Earphones, i primi auricolari aperti con design a forma di ponte, tecnologia di tenuta del suono, tecnologia AI Crystal-Clear e riconoscimento intelligente dell’orecchio sinistro e destro per eliminare la distinzione tra l’uno e l’altro.

L’azienda ha presentato il suo nuovo prodotto in un evento a Dubai con lo slogan “Creating Beauty”, dove ha riconosciuto la sua attenzione alla moda e alla tecnologia wireless, o TWS.

Nello specifico, l’azienda cinese ha spiegato che durante lo sviluppo di queste cuffie spera di soddisfare le esigenze di chi cerca un’esperienza di ascolto che combini caratteristiche tecnologiche avanzate con auricolari wireless in grado di rimanere connessi all’ambiente.

Così, per creare Huawei FreeClip, hanno pensato a un telaio con un ponte a C, che collega Acoustic Ball e Comfort Bean attraverso un design a sbalzo. Questa infrastruttura è realizzata in lega di nichel-titanio che garantisce un comfort ottimale indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma dell’orecchio.

Uno dei problemi incontrati dall’azienda durante lo sviluppo del suo nuovo prodotto era legato alla distinzione tra gli auricolari sinistro e destro, causando un’esperienza audio incoerente o un potenziale disagio dovuto a una mancata corrispondenza tra l’orecchio e l’auricolare.

Pertanto, ha introdotto in Huawei FreeClip il sistema dell’orecchio aperto, che non distingue tra l’orecchio sinistro e quello destro. Inoltre, la tecnologia Smart Wear Detection garantisce che le cuffie si adattino al comfort dell’utente e siano intercambiabili e utilizza la tecnologia Crystal-Clear per migliorare la connettività.

Inoltre, le cuffie sono dotate anche di tecnologia di ascolto a orecchio aperto, che previene la perdita di chiarezza o la dispersione del suono attraverso due tecnologie audio chiave: unità a bobina a doppio circuito magnetico ad alta sensibilità e Reverse Sound Waces. Facce.

Mentre la bobina garantisce una maggiore guida dell’altoparlante, per ricevere meglio le sfumature del suono, il sistema Reverse Sound Waves consente agli utenti di regolare in modo intelligente il volume, annullando al contempo le onde sonore.

Infine, Huawei ha spiegato che questo prodotto ha una certificazione IP54 per la resistenza all’acqua e al sudore, che ne consente l’utilizzo durante le attività fisiche, sia per ascoltare musica che per ricevere chiamate.

Gli auricolari Huawei FreeClip possono ora essere acquistati a 199,90 euro e attualmente hanno un’offerta di lancio che ti consente di ottenere Huawei Band 8 in regalo fino al 31 dicembre.