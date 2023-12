Come registrare i tuoi giochi con audio su PC Windows 11 | Stile di vita

finestre È il sistema operativo più utilizzato al mondo. L’interfaccia di Microsoft è dotata di tutti i tipi di funzioni, inoltre il team dietro al suo sviluppo non smette mai di rilasciare aggiornamenti per migliorare il servizio.

E Se sei un utente Windows 11, sai che potrai registrare i tuoi giochi con audio nel modo più semplice. Perfetto se hai un canale di giochi su YouTube o Twitch, oltre alla possibilità di inviare il video ai tuoi amici.

Meglio ancora, stiamo parlando di a Funzionalità nativa di Windows 11Quindi non dovrai installare alcun software aggiuntivo. Quindi, oltre a poter registrare facilmente qualsiasi gioco, non dovrai occupare spazio con il software. Vediamo tutto ciò che è necessario per poter registrare immagini e suoni di gioco da questo sistema operativo.

Come registrare giochi con audio in Windows 11 passo dopo passo

Nel caso non lo sapessiWindows 11 è dotato di una barra di gioco che semplifica la registrazione dei tuoi giochi. Una funzione molto utile che potrai attivare utilizzando una scorciatoia da tastiera per registrare tutto ciò che desideri.

per aprirlo, Basta premere il tasto “Windows” + “G” Allo stesso tempo. Vedrai apparire una piccola barra nella parte inferiore dello schermo con diverse opzioni.

Quando viene visualizzata questa barra di gioco, È necessario prima fare clic sull’icona di configurazione. Ha la forma di una ruota dentata e ti permetterà di regolare ciò che desideri. Potrai selezionare la qualità della registrazione, la cartella in cui verranno salvati i file e se desideri registrare anche l’audio del gioco.

Dai un’occhiata più da vicino alla configurazione per adattarla alle tue esigenze. Soprattutto la sezione audio, dove lo vedrai Puoi registrare l’audio del gioco, solo il microfono o entrambi. È molto importante selezionare l’opzione per continuare a registrare in background durante la riproduzione. Ora che tutto è pronto, vediamo come registrare un gioco su Windows 11.

COSÌ, Sono disponibili due opzioni per avviare la registrazione. Oppure ripeti la combinazione “Windows” + “G”, vai all’opzione Cattura e premi il pulsante Registra, come vedrai nell’immagine sopra queste righe. nonostante È meglio usare la sua scorciatoia tramite la scorciatoia “Windows” + “Alt” + “R”. Da questo momento in poi, Windows 11 registrerà tutto ciò che accade sullo schermo, compreso l’audio del gioco.

Ti abbiamo già detto che il processo è molto semplice, quindi sentiti libero di seguire questo tutorial e registrare tutti i tuoi giochi con audio tramite questa funzione nativa di Windows 11.