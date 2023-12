Microsoft 365 abbraccia l’intelligenza artificiale generativa per rivoluzionare l’ambiente di lavoro

In un mondo in cui l’innovazione tecnologica sta accelerando, le aziende sono costantemente alla ricerca di strumenti che migliorino l’efficienza, la produttività e la creatività sul posto di lavoro. È qui che entra in gioco Copilot per Microsoft 365, Rivoluzioniamo il modo in cui interagiamo con la tecnologia e promettiamo di cambiare completamente le regole del gioco per quanto riguarda la nostra percezione del luogo di lavoro.

In quanto strumento di produttività basato sull’intelligenza artificiale, Il copilota coordina i modelli linguistici su larga scala (LLM) Come GPT 3.5 e GPT4 di OpenAI, Il contenuto di ogni specifica azienda viene raccolto insieme in un Microsoft GraphE le app Microsoft 365 che utilizziamo ogni giorno, ad es Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. E proprio qui sta la sua magia: questa integrazione fornisce assistenza intelligente in tempo reale, consentendo agli utenti di migliorare la propria creatività, produttività e competenze.

Ad esempio, Copilot in Word o Powerpoint è progettato per assistere specificamente gli utenti nel processo di creazione, comprensione e modifica di documenti e presentazioni. Lo stesso vale per Excel, dove l’intelligenza artificiale generativa è in grado di fornire semplici spiegazioni di grandi set di dati a persone che non hanno familiarità con l’argomento. E in Teams, il sistema può fornire riepiloghi di ogni riunione e rispondere a domande su ciò che è stato discusso o su quali attività sono state assegnate a ciascun partecipante.

Da Microsoft hanno capito che non avevamo a che fare solo con un altro strumento nell’arsenale digitale di un’azienda; Ma prima Un cambio di paradigma nell’interazione uomo-computer. “Siamo di fronte a una pietra miliare nella storia, qualcosa che va oltre la pura tecnologia e rappresenta un vero e proprio catalizzatore per la gestione del cambiamento nelle aziende”, afferma. Antonio Cruz, Direttore di Modern Workplace Spagna presso Microsoft. “Copilot non è una promessa futura, ma una realtà presente, generalmente disponibile da novembre 2023, con applicazioni progettate per diversi profili professionali in tutti i tipi di aziende.”

Cruz, infatti, pone particolare enfasi su questo aspetto: “Ciò che rende Copilot unico è la sua capacità di apprendere e adattarsi allo stile e alle preferenze di ciascun utente, nonché di integrarsi con altre applicazioni aziendali e con qualsiasi set di dati a disposizione dell’azienda. , lo fa in modo sicuro”. E segreto, quindi Nemmeno noi di Microsoft abbiamo accesso alle informazioni aziendaliNé ai modelli che addestrano per i loro casi d’uso.

Punti salienti del manager La versatilità del copilota, conferma la sua capacità di adattarsi a diversi profili professionali. Dagli utenti assidui di Excel nel settore finanziario agli uffici legali che utilizzano frequentemente Word, Copilot offre soluzioni mirate che migliorano la produttività e la comprensione di dati complessi. Ad esempio, puoi analizzare e riassumere lunghi documenti Word o semplificare l’interpretazione di tabelle complesse in Excel.

Copilot per Microsoft 365 rappresenta una svolta nell’efficienza aziendale. Gli utenti segnalano una significativa riduzione del tempo impiegato in attività ripetitive, consentendo una maggiore concentrazione sul lavoro creativo e strategico. “Il nostro obiettivo è liberare il potenziale creativo delle persone,“Un copilota non solo esegue missioni, ma fornisce anche missioni”, afferma Cruz idee E suggerimenti basati sull’analisi dei dati.”

Ciò porta all’efficienza del lavoro. Come sottolinea l’amministratore delegato, sulla base dei dati presentati da Microsoft durante la conferenza Ignite, l’ultimo rapporto sulle tendenze del lavoro (Microsoft Work Trends Index), Gli utenti avvertono una notevole riduzione del tempo dedicato alle attività di routine, Consentire una maggiore concentrazione sulle attività creative e strategiche. Tra i dati forniti dal report sull’impatto creato da Copilot per Microsoft 365 c’è questo Il 70% degli utenti di Copilot ha riferito che la propria produttività è aumentata; Il 68% ha indicato che la qualità del proprio lavoro è migliorata; Questo è ciò che lo ha aiutato ad avviare il processo creativo. Nel complesso, il 29% degli utenti è stato più veloce in attività specifiche, come la ricerca, la creazione o la creazione di riepiloghi. Anche gli utenti se ne sono accorti Hanno potuto partecipare alle riunioni a cui altrimenti non avrebbero potuto partecipare quattro volte più velocemente.

Ma non solo: Antonio Cruz sottolinea che gli utenti che utilizzano Copilot producono lavori di qualità migliore rispetto a quelli che disprezzano questa tecnologia. “È come avere accanto un assistente molto intelligente, Per il quale dovresti sapere dare istruzioni chiare e concise, ma che ti permettano di ottenere di più dal tuo lavoro. E con Le aziende che hanno testato la tecnologia vedono che nessuna di loro vuole tornare“, si legge.

In questo senso, Cruz spiega che questa tecnologia è già stata testata con 600 aziende su scala globale, di cui 18 in Spagna, prima di essere lanciata su larga scala. In ognuno di essi sono stati scoperti nuovi casi d’uso, alcuni inaspettati anche per i loro creatori. “C’erano aziende che utilizzavano Copilot solo in Teams, ad esempio, e pensavamo che non ne ottenessero il massimo. Ma quando abbiamo parlato con loro ci hanno detto che utilizzandolo solo in quell’app, Ciò ha cambiato completamente il modo in cui lavorano e ha migliorato notevolmente la loro efficienza.“, spiega dettagliatamente.

L’importanza di Copilot Studio

L’ultima aggiunta all’ecosistema è Copilot Studio, annunciato solo un mese fa. Si tratta di un passo avanti nella personalizzazione e nella scalabilità degli strumenti di intelligenza artificiale sul posto di lavoro. Secondo Antonio Cruz, questa piattaforma funge da piattaforma di potenza copilota, Gli utenti possono creare “mini-aiutanti” assegnati a ruoli specifici, Utilizzo di dati specifici integrati in Microsoft 365 e origini esterne.

Cruz dimostra le capacità di Copilot Studio con esempi specifici, come la creazione di un “piccolo copilota” da consultare sugli spazi disponibili per la ricarica dei veicoli elettrici. Questa funzione è stata sviluppata da un collega in soli 20 minuti e ha fornito risposte precise e utili in tempo reale a questo problema apparentemente banale, ma molto rilevante per molti lavoratori. Come Copilot Studio del settore dei viaggi aziendali, che integra politiche di gestione dei viaggi e budget di spesa.

Guardando al futuro, Antonio Cruz sottolinea l’impegno di Microsoft verso l’innovazione continua. “Siamo solo all’inizio. Copilot continuerà ad evolversi, incorporando più funzionalità e imparando dalle interazioni con gli utenti“, conferma.