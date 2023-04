MSI RTX 3060 Ti “SUPER” 3X OC richiamata su richiesta di NVIDIA

Solo una settimana fa ve ne abbiamo parlato uno La nuova scheda MSI GeForce RTX Dall’ultima generazione il cui nome è rimasto un mistero da allora L’hanno battezzato come MSI RTX 3060 Ti SUPER 3X OC. In questo caso il tag eccellente Compatibile con la gamma MSI e Non con uno dei modelli SUPER di NVIDIA è stato rilasciato in passato. Ma questo nome sembra confuso A NVIDIA non è piaciutochi ha ordinato Ritiro dalla vendita di questa forma.

In questo modo, e sembra che su richiesta di NVIDIA, MSI abbia ritirato il suo modello della MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X OC, anche se per il momento NVIDIA non ha rilasciato alcuna scheda SUPER dalla sua serie RTX 30. La prova di questo ritiro è che Il sito non esiste Quello associato a questo nuovo modello. Fortunatamente, da allora gli utenti spagnoli non sono interessati dal richiamo di questo prodotto Ha appena iniziato a vendere in Asia.

Questo nuovo Solo scheda MSI Memoria GDDR6 sostituita Esiste nella forma originale perché La nuova GDDR6X Offre prestazioni aggiuntive, qualcosa che alcuni produttori hanno già fatto, ma non hanno osato Questo nome straordinario Come scelto da MSI.

