Alien Dawn arriverà su PC e console

Frontier Foundry, il marchio di gioco di Frontier Developments plc (AIM: FDEV) e lo sviluppatore Haemimont Games, creatori del gioco di strategia fantascientifico Surviving Mars, invitano i giocatori a scoprire Stranded: Alien Dawn, una nuova entusiasmante simulazione che sarà in vendita oggi su PC tramite Steam, Epic Games Store e PlayStation®5 e Xbox Series X | S, PlayStation®4 e Xbox One. I giocatori riceveranno anche un importante aggiornamento a partire dal primo giorno su tutte le piattaforme, che include una nuova entusiasmante ambientazione per l’avamposto militare.

I giocatori che acquisteranno il gioco prima del 9 maggio 2023 potranno espandere ulteriormente le proprie basi con un esclusivo modulo di atterraggio di emergenza e nuovi materiali da costruzione in legno come parte del bonus di lancio disponibile su tutte le piattaforme.

Stranded: Alien Dawn invita i giocatori di PC e console a esplorare un pianeta simile alla Terra pieno di minacce aliene. Ogni decisione presa dal giocatore, che plasmerà la storia dei sopravvissuti, può cambiare il destino del piccolo gruppo lasciato alle spalle. Mentre si adattano alle loro circostanze insolite, i sopravvissuti dovranno respingere gli attacchi di animali selvatici alieni, affrontare malattie insolite e proteggersi da condizioni meteorologiche estreme per fare proprio questo: sopravvivere.

In Stranded: Alien Dawn, i sopravvissuti sono la linfa vitale della storia, ognuno dei quali apporta abilità, tratti e storie unici alla dinamica del gruppo. I giocatori devono garantire che i sopravvissuti possano lavorare insieme quando vengono spinti al limite, non solo provvedendo ai loro bisogni di base, ma anche opportunità di relax e svago per una felicità e una produttività ottimali.

Mentre i sopravvissuti lavorano per trasformare il luogo dell’incidente in una fiorente base, devono salvare e costruire qualsiasi cosa, da un semplice rifugio a una fortezza high-tech con difese automatizzate. Sia che il calo improvviso avvenga nei lussureggianti Monti Sobrius o negli aridi canyon del Desertum, ogni regione offre una varietà di flora e fauna, nonché risorse naturali che possono essere raccolte e sfruttate per garantire che la festa prosperi nel suo nuovo, imprevedibile ambiente. .

Durante il periodo in cui è stato in accesso anticipato su PC, i giocatori hanno ricevuto diversi importanti aggiornamenti dei contenuti, che hanno portato a nuovi incredibili territori, nonché a un gameplay migliorato, dall’addomesticamento degli animali a incredibili nuove lune e molto altro ancora. Lo scenario dell’avamposto militare, lanciato oggi, offre nuovi entusiasmanti modi di giocare. Nuovi contenuti estesi sfidano i giocatori a scegliere la migliore squadra di sopravvissuti e ad avere successo contro ogni previsione costruendo l’Ansible Relay che consente le comunicazioni interstellari. L’ambientazione ricca di azione introduce un nuovo sopravvissuto, nuove tecnologie e una serie di innovative opzioni di combattimento e difesa da esplorare.

Stranded: Alien Dawn è disponibile oggi su PC tramite Steam, Epic Games Store, PlayStation®5 e Xbox Series X | S, PlayStation®4 e Xbox One al prezzo al dettaglio di € 34,99.

Puoi guardare il trailer di Stranded: Alien Dawn Qui.