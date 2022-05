Il Partito socialdemocratico svedese al potere accetta di candidarsi per l’ingresso nella NATO

Il Partito socialdemocratico svedese ha accettato la richiesta del Paese di aderire alla NATO. La formazione ha spiegato in una dichiarazione che “la leadership del Partito socialdemocratico, riunitasi oggi, 15 maggio 2022, ha deciso che il partito dovrebbe lavorare affinché la Svezia presenti una domanda di adesione alla NATO”. Il testo mostra che la richiesta Condizionale a non schierare armi nucleari o basi permanenti sul suolo svedesespiega la dichiarazione.

Il ministro degli Esteri svedese Anne Linde ha dichiarato: “Oggi i socialdemocratici svedesi hanno preso la decisione storica di approvare l’offerta difensiva della NATO. L’invasione russa dell’Ucraina ha esacerbato la situazione della sicurezza in Svezia e in Europa nel suo insieme”. Un messaggio pubblicato su Twitter.

E’ prevista un’imminente conferenza stampa per il Primo Ministro, Magdalena Anderson, che interverrà con il Ministro della Difesa Peter Hultqvist; Il segretario generale del Partito socialdemocratico svedese Tobias Boden e la stessa Linde.

Questa stessa domenica Finlandia Annunciato ufficialmente che sta facendo domanda per entrare a far parte della NATO. Inoltre, secondo Aftonbladet, la domanda svedese è già stata preparata in assenza di firma e sarà inviata lunedì o martedì insieme alla Finlandia.