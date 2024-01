Il presidente iraniano riceve un rapporto sull'attacco terroristico a Kerman

Secondo l'agenzia ufficiale IRNA, l'organizzazione terroristica Isis ha rivendicato la responsabilità degli attacchi avvenuti mercoledì nella città dell'Iran sud-orientale.

L'Isis aveva annunciato in un comunicato pubblicato il giorno fa che due dei suoi membri, Omar Al-Muwahid e Seif Allah Al-Mujahid, avevano fatto esplodere cinture esplosive nelle due operazioni che avevano causato la morte o il ferimento di oltre 300 vittime.

Le esplosioni sono avvenute vicino al cimitero dei martiri di Kerman, dove migliaia di persone stavano commemorando il quarto anniversario dell'uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds, ucciso dagli Stati Uniti in un attacco di droni in Iraq nel gennaio 2020.

Raisi ha sottolineato che un attacco terroristico così codardo non distoglierà la nazione iraniana dal perseguire i suoi obiettivi di fronte all’oppressione e all’ingiustizia, e ha affermato che qualsiasi sostegno da parte di potenze straniere non creerà una zona sicura per gli agenti coinvolti in questo crimine.

Negli ultimi anni, la Repubblica islamica dell’Iran è stata bersaglio di continui attacchi, attacchi contro individui e tentativi di destabilizzazione, di cui le autorità persiane accusano direttamente gli Stati Uniti, Israele e alcuni paesi dell’Unione Europea.

Negli ultimi mesi, i servizi di intelligence iraniani hanno smantellato diverse reti terroristiche con comprovati collegamenti con il Mossad (intelligence israeliana), la CIA e altre agenzie di spionaggio europee.

Alla fine di settembre dello scorso anno, i servizi di intelligence iraniani hanno arrestato almeno 28 terroristi affiliati all’Isis in operazioni simultanee in coordinamento con le forze delle province di Teheran, Alborz e dell’Azerbaigian occidentale.

