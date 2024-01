Esprimono le loro condoglianze all'Iran in Ecuador dopo l'atto terroristico (+foto)

Un libro di condoglianze è stato aperto venerdì presso la sede diplomatica di Teheran a Quito, dove ecuadoriani e rappresentanti di altri paesi hanno espresso i loro messaggi di sostegno allo Stato persiano dopo l'attacco nella città di Kerman durante una cerimonia di commemorazione del quarto anniversario dell'attacco. L'assassinio del generale Qassem Soleimani.

Tra coloro che si sono recati all'ambasciata iraniana c'erano il capo della missione cubana in Ecuador, Basilio Gutierrez; Jose Agualsaca, membro del Consiglio della Rivoluzione Cittadina; e membri di gruppi sociali come il Coordinatore per la Pace, la Sovranità, l'Integrazione e la Non Interferenza.

Le esplosioni sono avvenute il 3 gennaio sulla strada che porta al cimitero dove è sepolto il generale Soleimani, ex comandante della forza Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche.

Questo evento ha suscitato scalpore a livello internazionale e dichiarazioni di vari governi, tuttavia, fino ad oggi, l'esecutivo ecuadoriano non ha commentato pubblicamente l'evento.

Poiché mercoledì ricorre il quarto anniversario dell’assassinio di Soleimani, l’ambasciatore Babarga lo ha descritto come “un eroe e un martire nella guerra contro il terrorismo”.

Il diplomatico ha affermato che gli Stati Uniti credevano che con la loro scomparsa fisica avrebbero indebolito il movimento di resistenza contro l’intervento, ma hanno fecondato la resistenza e possiamo vederlo oggi nel popolo di Gaza alla luce dei bombardamenti e dei crimini spregevoli commessi dai sionisti. regime.

poesia/avr