L'Isis rivendica il doppio attentato in Iran

Il 4 gennaio, il gruppo terroristico Stato Islamico ha rivendicato, tramite il sistema di messaggistica Telegram, la responsabilità del doppio attentato che il giorno precedente aveva causato la morte di oltre 80 persone in Iran e circa 300 feriti, durante una cerimonia in onore del generale Qasem Soleimani, ucciso in un attacco statunitense. attacco nel 2020.

Con il corrispondente di RFI da Teheran Siavush Ghazi e AFP

L'Isis ha confermato nel suo messaggio pubblicato sull'applicazione Telegram che due dei suoi membri “hanno fatto esplodere cinture esplosive” in mezzo a “un grande raduno di apostati vicino alla tomba del loro leader 'Qassem Soleimani' ieri nella città di Kerman, nel sud dell'Iran”. “.

“E uccidili ovunque li trovi.”

L'organizzazione jihadista, che considera apostati i musulmani sciiti, che costituiscono la maggioranza in Iran, ha incluso questa operazione in una campagna chiamata “E uccideteli dove li trovano”, si legge nel comunicato. Pochi minuti prima di questo annuncio, l’Isis ha diffuso una registrazione audio in cui il suo portavoce affermava che la campagna era stata portata avanti “per sostenere i musulmani ovunque si trovino, compresa la Palestina”.

L'attacco è avvenuto vicino alla moschea Sahib Al-Zaman, che contiene la tomba del generale Soleimani, ucciso nel gennaio 2020 in un attacco di droni americani in Iraq. Soleimani era una figura chiave nella Repubblica islamica e una delle figure più popolari del paese. L'ayatollah Ali Khamenei lo ha dichiarato un “martire vivente” mentre era ancora in vita, e Soleimani è stato celebrato per il suo ruolo nella sconfitta dell'ISIS in Iraq e Siria.

Il bilancio iniziale delle vittime di oltre 100 persone è stato rivisto al ribasso dal capo dei servizi di emergenza del paese, Jafar Mayadfar, che ha riferito che 84 persone sono morte e 284 sono rimaste ferite.

Un contesto regionale molto teso

Poiché l'attacco è avvenuto in un contesto regionale molto teso dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas in ottobre, i funzionari iraniani hanno immediatamente puntato il dito contro Israele e Stati Uniti. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha addirittura affermato che lo Stato ebraico pagherà un prezzo elevato per i suoi crimini.

Il Dipartimento di Stato americano ha considerato “assurda” qualsiasi ipotesi che Washington o Tel Aviv siano coinvolte in quello che sembrava essere un attacco terroristico, qualcosa che l’Isis ha fatto in passato, secondo un alto funzionario americano che ha parlato a condizione di ottenere Approvazione statunitense. Anonimato.

Israele, acerrimo nemico dell'Iran, non ha commentato l'attacco. Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha dichiarato: “Siamo concentrati sulla lotta contro Hamas” nei territori palestinesi della Striscia di Gaza.

Dimostrazioni

Venerdì, dopo la preghiera collettiva, sono previste manifestazioni in tutto il Paese per denunciare questo duplice attentato. Tra le vittime ci sono 44 donne e bambini, oltre a 12 afghani che stavano partecipando a una cerimonia in onore del generale iraniano.

Le autorità non hanno ancora risposto all'accusa del doppio attacco compiuto dal gruppo Isis. Ma alcuni media mettono in dubbio questa affermazione, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato in precedenza, la foto dei due kamikaze mostra i loro volti sfocati. I media vicini al governo continuano ad affermare che Israele è responsabile.